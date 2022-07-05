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5 июля. Календарь Казинформа «Дни рождения»

5 Июля 2022, 08:00
5 июля. Календарь Казинформа «Дни рождения»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - МИА «Казинформ» предлагает читателям информационный календарь «Дни рождения».

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43 года назад (1979) родился КУЛАХМЕТОВ Газиз Зейнель-Габиденович - депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан VII созыва, член Комитета по экономической реформе и региональному развитию.

Родился в г. Алматы. Окончил Алматинский институт международной журналистики, международная журналистика (1999); Московский инженерно-физический институт, менеджмент (2017).

Трудовая деятельность: редактор дирекции информационно-аналитических программ Национального телевизионного канала «Қазақстан» (2003-2004); ведущий специалист департамента по связи с общественностью АО «Казтрансойл», г. Астана (2004-2005); редактор отдела новостей радио «Азаттық» (2005-2006); заместитель директора дирекции общественно политических и информационно-аналитических программ телеканалов «Казахстан», «КТК», г. Алматы (2006-2009); редактор-аналитик департамента информационно-аналитических программ телеканал «Астана» (2008-2009); пресс-секретарь, заместитель председателя правления, главный менеджер департамента по связям с общественностью АО «ФНБ» «Самрук-Казына» (2010-2011); сопредседатель координационного совета по имиджевой политике ассоциации «Kazenergy» (2010-2011); советник по связям с общественностью ТОО «Газопровод Бейнеу-Шымкент» (2011-2012); директор ТОО «Energy Focus» (2012-2014); советник председателя правления, директор департамента по связям с общественностью АО «НАК» «Казатомпром» (2014-2016); заместитель генерального директора по развитию ТОО «Казатомпром-Даму» (2016-2017); заместитель генерального директора по общим вопросам АО «СП «Заречное» (2017-2020); директор административно-хозяйственного управления ТОО «Каратау» (2020-2021).

На занимаемой должности - с января 2021 года.

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41 год назад (1981) родился БАЙСЫНОВ Асет Ибраимович - советник Посольства Республики Казахстан в Итальянской Республике.

Окончил Карагандинский государственный университет им. Е.А. Букетова, юриспруденция (2002); Академию государственного управления при Президенте РК, магистр государственного и местного управления (2006); Университет Дьюк (США), по программе «Болашак», магистр политики международного развития (2015).

Трудовая деятельность: ведущий специалист отдела правового обеспечения Министерства экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан (2002-2003); ведущий специалист управления международного сотрудничества Министерства образования и науки Республики Казахстан (2003-2004); инспектор Министерства внутренних дел Республики Казахстан (2004-2006); руководитель отдела реформировании и правовой экспертизы законодательства Министерства окружающей среды Республики Казахстан (2006-2007); главный эксперт отдела государственной службы и кадровой работы канцелярии Премьер-Министра Республики Казахстан (2007-2009); заместитель Кызылжарского районного акима по социальным вопросам СКО (2009-2011); руководитель управления форсайта и планирования Комитета науки Министерства образования и науки Республики Казахстан (2011-2012); заведующий сектором мониторинга отбора и продвижение Агентства по делам государственной службы Республики Казахстан (2012-2015); заместитель руководителя аппарата акима Южно-Казахстанской области (2015-2016); директор департамента научно-технологического развития Министерства оборонной и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан (2017-2019); руководитель канцелярии министра иностранных дел Республики Казахстан.

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28 лет назад (1994) родился ТАМАБЕК Абилхайыр Галымулы - вице-министр сельского хозяйства Республики Казахстан.

Родился в Жамбылской области. Окончил Высшую школу бизнеса - национальный университет Луиса, WSB-NLU, Польша, менеджмент (2015); Академию государственного управления при Президенте Республики Казахстан, государственное и местное управление (2019).

Трудовая деятельность: инспектор отдела кадров ТОО «Даке барлау», г. Алматы (2011); эксперт, руководитель службы управления персоналом и документооборота комитета по государственным материальным резервам Министерства оборонной и аэрокосмической промышленности РК; руководитель службы управления персоналом и документооборота комитета по государственным материальным резервам Министерства цифрового развития, оборонной и аэрокосмической промышленности РК; руководитель службы управления персоналом и документооборота комитета по государственным материальным резервам Министерства национальной экономики РК; главный эксперт управления кадровой работы департамента управления человеческими ресурсами Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан (2019-2020); руководитель управления - главный государственный инспектор управления по контролю за использованием и охраной земель акимата Жамбылской области (2020-2022); руководитель департамента по управлению земельными ресурсами по Жамбылской области Комитета по управлению земельными ресурсами МСХ РК - главный государственный инспектор по использованию и охране земель (02.2022-04.2022).

На занимаемой должности - с апреля 2022 года.
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