5 главных вопросов о премии государства в Отбасы банке

Что такое премия государства и как работает система жилстройсбережений?

До конца года осталось 37 дней. Традиционно действующих или потенциальных вкладчиков Отбасы банка начинает все больше интересовать вопрос премии государства. Наша редакция узнала подробности.



Оказалось, что подобная финансовая господдержка в виде премий участникам системы жилищно-строительных сбережений успешно зарекомендовала себя и работает во многих государствах мира. За основу казахстанской модели системы ЖСС взята немецкая, которая в свое время также была распространена в странах Восточной Европы. Их преимущество давно оценили, ведь фактически стройсберкассы никак не зависят от того, что происходит на финансовом рынке. Средства двигаются, условно говоря, по кругу – пока одни копят, другие получают доступные займы. Поэтому участие в системе ЖСС в развитых странах уже считается едва ли не «образом жизни среднего европейца».

В Казахстане закон не запрещает никому открывать подобные финансовые институты, но Отбасы банк - пока единственный. Он помогает казахстанцам с небольшим доходом накопить и купить собственное жилье. В этом граждан поддерживает и государство, ежегодно выплачивая им премию.

Как получить этот бонус в максимальном размере и почему важно открыть новый или пополнить действующий депозит в Отбасы банке до конца года? Мы собрали топ-5 важных вопросов о премии государства.

1. Что такое премия государства?

Ежегодно из республиканского бюджета выделяются средства, которые предназначены для поддержки казахстанцев в улучшении их жилищных условий. Они начисляются на накопленную сумму вклада по итогам текущего года вкладчикам Отбасы банка в виде премии.

2. Сколько составляет премия государства?

Премия государства в размере 20% начисляется на сумму вклада, которая не превышает 200 МРП. В 2022 году это 612 600 тенге. С каждым годом максимальный размер премии государства увеличивается. Так, в 2003 году он составлял 10 464 тенге, по итогам 2018 года, для сравнения, банк начислил на счета вкладчиков максимально 96 200 тенге. По итогам 2022 года максимальный размер премии государства составит 122 520 тенге.

3. Почему важно открыть или пополнить депозит в Отбасы банке до конца года?

Премия государства зачисляется ежегодно по итогам календарного года. Срок пополнения депозита значения не имеет. То есть вкладчик может ежемесячно пополнять депозит – с января по декабрь или единожды внести на свой сберегательный счет определенную сумму в декабре.

Даже если сейчас новый клиент откроет вклад и до конца года пополнит его, то он также получит бонус от государства.

В этом году открыть депозит или произвести взнос на уже имеющийся счет можно до 18:00 часов (время Астаны) 30 декабря. Взносы, произведенные позже, будут зачислены уже в январе 2023 года и пойдут в счет 2023 года.

Примечание. Премия государства не начисляется на уже поощренную ранее сумму вклада. То есть каждый год учитываются новые накопления, произведенные в именно текущем году, и остаток накоплений, не поощренный в предыдущем году.

4.Как получить максимальную премию государства?

Премия государства начисляется на один вклад одного вкладчика, открытый в Отбасы банке. Если один вкладчик имеет в банке несколько депозитов, то премия государства будет зачислена только на один из них.

Другой вариант предлагается в рамках «Семейного пакета» Отбасы банка. Вкладчик открывает депозиты на нескольких членов семьи, тогда премия начисляется на каждый вклад. Таким образом, если семья планировала в месяц откладывать определенную сумму, то, разделив ее между несколькими вкладами в рамках «Семейного пакета», она сможет получить премию государства на каждый вклад. Так накопление необходимой суммы будет происходить быстрее.

5. В каких случаях премия государства может быть возвращена в бюджет ?

Во-первых, если вкладчик использует жилищный заем не для улучшения жилищных условий.

Во-вторых, если вкладчик копит жилищно-строительные сбережения менее трех лет и досрочно расторгает договор о жилстройсбережениях.

Кстати, премия государства начисляется только на депозиты вкладчиков Отбасы банка, являющихся гражданами Республики Казахстан.



