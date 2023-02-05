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    5 февраля. Календарь Казинформа «Даты. События»

    5 Февраля 2023, 07:00

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казинформ предлагает читателям информационный календарь «Даты. События».

    СОБЫТИЯ

    В 1945 году в Алматы открылась первая казахская консерватория - ведущий музыкальный вуз Республики Казахстан, который обеспечивает высокий уровень профессиональной подготовки специалистов, востребованных как в Казахстане, так и за его пределами.

    В 2010 году в Москве вышла в свет книга о Герое Советского Союза, народном герое Казахстана, легендарном военачальнике и писателе Бауыржане Момышулы «Легендарный батыр», вошедшая в золотой фонд духовного наследия Бауыржана Момышулы и являющаяся значительным вкладом в увековечение имени славного героя и укрепление дружбы между народами Казахстана и России.

    В 2010 году крон-принц Королевства Норвегия Хокон Магнус открыл в Астане казахстанско-норвежский Центр содействия трудоустройству SYSLAB (системная лаборатория трудоустройства и инноваций). Идея этого проекта родилась в Норвегии. Компания SYSLAB была задумана и основана в городе Бергене в 1992 году - для трудоустройства безработных со специальным и высшим образованием на предприятия малого и среднего бизнеса.

    В 2014 году в целях укрепления дипломатических отношений были созданы три посольства Республики Казахстан в городе Аддис-Абеба - в столице Федеративной Демократической Республики Эфиопия, в городе Мехико - в столице Мексиканских Соединенных Штатов и в городе Эль-Кувейт - в столице Государства Кувейт.

    В 2014 году казахстанская шахматистка Жансая Абдумалик поднялась на 89-е место в рейтинге Международной шахматной федерации (ФИДЕ), впервые в карьере оказавшись в сотне сильнейших шахматисток мира. Жансая Абдумалик имела в своем активе 2366 пунктов. Войдя в сотню, 14-летняя шахматистка стала и первым номером в Казахстане, обойдя на 15 пунктов другую казахстанскую шахматистку Динару Садуакасову.

    В 2014 году Казахскому национальному университету им. аль-Фараби было доверено возглавить глобальный хаб «United Nation Academic Impact» (Академическое влияние ООН) по вопросам устойчивого развития. Выбор ООН не случаен: КазНУ им. аль-Фараби первым среди университетов Центральной Азии присоединился к программе «Академическое влияние», нацеленной на поддержку десяти всемирно признанных принципов ООН, касающихся прав человека, грамотности, устойчивого развития и разрешения конфликтов.

    В 2015 году в Турецкой Республике вышел в свет специальный номер ведущей ежедневной экономической газеты «Dünya», полностью посвященный достижениям Республики Казахстан. Специальный выпуск турецкой газеты содержал статьи и информационно-справочные материалы о достижениях Казахстана, проведении Международной специализированной выставки EXPO-2017 в Астане.

    В 2017 году в здании индустриальной зоны «Оңтүстік» в Шымкенте было открыто представительство турецкой индустриальной зоны «Ostim».

    Председатель совета учредителей индустриальной зоны «Ostim» Орхан Айдын отметил, что совместные работы окажутся продуктивными для предпринимателей двух стран и выразил уверенность, что представительство индустриальной зоны «Оңтүстік также будет открыто и в Анкаре.

    В 2020 году в столице состоялось первое заседание Совета молодежи, являющегося консультативно-совещательным органом при Сенате Парламента Республики Казахстан, который будет рассматривать вопросы совершенствования законодательства в сфере молодежной политики.

    Совет молодежи станет площадкой дня открытого обмена мнениям, совместного обсуждения новых идей и установления связей.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

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