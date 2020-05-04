5 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: сдача германских войск в Голландии и Дании

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Ровно 75 лет назад, 4 мая 1945 года, шел 1413-й день Великой Отечественной войны – важнейшей составной части Второй мировой войны, которая завершилась победой Красной Армии и безоговорочной капитуляцией вооруженных сил Германии. МИА «Казинформ» предлагает вниманию читателей хронику событий того времени.
Берлинская наступательная операция. 4 мая войска 70-й, 49-й армий, 8-го механизированного и 3-го гвардейского кавалерийского корпусов 2-го Белорусского фронта вышли на Эльбу. 19-я армия и 2-я ударная армия очищали от противника острова Воллин, Узедом и Рюген.
3-я и 5-я гвардейские армии, 13-я армия, 3-я и 4-я гвардейские танковые армии, 25-й и 4-й гвардейский танковые, 1-й гвардейский кавалерийский корпуса 1-го Украинского фронта перегруппировывались на пражское направление.
4 мая. В 18 часов 30 минут 4 мая состоялось подписание акта о сдаче всех германских вооружённых сил в Голландии, в Северо-Западной Германии, в Шлезвиг-Гольштейне и в Дании главнокомандующему 21-й группы армий союзников.
Войска 4-го Украинского фронта, продолжая наступление в полосе Западных Карпат, с боями заняли город Вигштадтль (Витков).
Войсками 2-го Украинского фронта восточнее города Брно с боями заняты крупные населённые пункты Лужна, Поздехов, Ясенна.
4 мая 1945 года исполнился 21 год Герою-казахстанцу Ивану Кутурге.
Кутурга Иван Васильевич родился 4 мая 1924 года в селе Корниловка (ныне — Иртышский район Павлодарской области). После окончания восьми классов школы работал в совхозе. В сентябре 1942 года Кутурга был призван на службу в Рабоче-крестьянскую Красную Армию. Учился в Орловском пехотном училище, но не окончил его и в апреле 1943 года был направлен на фронт. К январю 1945 года младший сержант Иван Кутурга был наводчиком орудия 682-го артиллерийского полка 235-й стрелковой дивизии 43-й армии 3-го Белорусского фронта. Отличился во время боёв в Восточной Пруссии.
20-23 января 1945 года расчёт Кутурги принимал активное участие в боях за населённые пункты Гросс-Фридрихсдорф и Лабиау (ныне — соответственно Гастеллово и Полесск Калининградской области). 19 марта 1945 года в бою у населённого пункта Куменен (ныне — Кумачёво) Кутурга лично подбил два немецких танка. 6-9 апреля 1945 года он участвовал в боях за Кёнигсберг, уничтожив 4 артиллерийских орудия, 8 пулемётов, 1 бронетранспортёр, около 50 вражеских солдат и офицеров.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 19 апреля 1945 года за «умелое выполнение боевых задач, мужество и героизм, проявленные в боях в Восточной Пруссии и при штурме Кёнигсберга» младший сержант Иван Кутурга был удостоен высокого звания Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».
После окончания войны Кутурга продолжил службу в Советской Армии. В 1950 году он окончил Рязанское военное автомобильное училище, позднее — курсы политсостава. В 1964 году в звании подполковника Кутурга был уволен в запас. Проживал в Баку, работал военруком в местной школе. Умер 18 февраля 1987 года, похоронен на Аллее почётных захоронений в Баку.
4 мая 1945 года до нашей Победы оставалось 5 дней…
6 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: установление связи с частями союзников
7 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: взятие Берлина и подвиги Героев-казахстанцев Варепы и Колодия
8 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: требование о капитуляции берлинского гарнизона
9 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: подвиг Кошкарбаева и знамя над Рейхстагом
10 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: в 1500 метров от Рейхстага
11 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: звание Героя казахстанцев Вишневского и Жазыкова
12 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: 2250 метров по прямой до Рейхстага
13 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: в 8 км от Рейхстага
14 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: завершение Восточно-Прусской операции
15 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: подвиг Героя-казахстанца Засядко
16 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: бои на Дрезденском направлении
17 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: бои близ Берлина и Вены
18 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: бои на окраинах Берлина
19 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: обстрел Берлина и подвиг казахстанца Казаченко
20 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: звание Героя шестерых казахстанцев
21 ДЕНЬ ДО ПОБЕДЫ: эвакуация немецкого гарнизона из Франкфурта-на-Одере
22 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: подвиг Героя-казахстанца Павла Кольцова
23 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: начало Берлинской наступательной операции
24 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: освобождение Венгрии и завершение Венской операции
25 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: бои в Австрии, Чехословакии и на Земландском полуострове
26 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: начало Земландской наступательной операции
27 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: бои в Чехословакии и Австрии
28 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: бои в Австрии
29 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: присвоение звания Героя семерым казахстанцам
30 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: взятие Кенигсберга и подвиг Героев-казахстанцев Джунусова и Волкова
31 ДЕНЬ ДО ПОБЕДЫ: окружение Кенигсберга
32 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: подвиг Героя-казахстанца Василия Козенкова
33 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: начало Кенигсбергской операции и звание Героя казахстанцев Дударенко и Кравцова
34 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: подготовка к освобождению Вены
35 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: освобождение Братиславы и Венгрии
36 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: на подступах к Вене
37 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: начало подготовки операции по овладению Берлином
38 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: наступление на Братиславу
39 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: завершение Верхне-Силезской наступательной операции
40 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: взятие Данцига и пересечение австрийской границы
41 ДЕНЬ ДО ПОБЕДЫ: прорыв укрепления вдоль австро-венгерской границы
42 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: освобождение Гдыни
43 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: начало штурма Данцига
44 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: штурм Гдыни
45 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: начало Братиславско-Брновской наступательной операции
46 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: присвоение высокого звания Героя группе казахстанцев
47 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: Рурская операция
48 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: Данцигская бухта и город-крепость Кюстрин
49 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: знаменитая фраза панфиловца Клочкова
50 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: Золотая звезда и героизм знаменосца Елгина из Казахстана
51 ДЕНЬ ДО ПОБЕДЫ: Восточно-Прусская операция и Герой-казахстанец Кутурга
52 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: Курляндская операция
53 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: подвиг Героя-казахстанца Нортенко
54 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: начало Венской стратегической наступательной операции
55 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: Верхне-Силезская наступательная операция и отражение контратак Героем-казахстанцем Милевским
56 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: бои юго-западнее Кенигсберга и Герой-казахстанец Кравцов
57 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: Восточно-Прусская операция
58 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: бои у озера Балатон
59 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: наступление вдоль Вислы
60 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: Банска-Быстрицкая и Моравско-Остравская наступательные операции
61 ДЕНЬ ДО ПОБЕДЫ: Балатонская оборонительная операция и подвиг Героя-казахстанца Махорина
62 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: «Вызываю огонь на себя!» Героя-казахстанца Забелкина
63 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: подвиг батареи Героя-казахстанца Вожакина
64 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: семь «языков» Героя-казахстанца Букенбаева
65 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: подвиг и гибель Героя-казахстанца Астафьева
66 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: последнее боевое задание Героя-казахстанца Гулькина
67 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: Восточно-Померанская операция и гибель Героя-казахстанца Нижурина
68 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: Восточно-Померанская операция и подвиг Героя-казахстанца Мамраева
69 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: Курляндская и Восточно-Померанская операции, дни рождения Героев-казахстанцев
70 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: Восточно-Померанская операция и героизм казахстанца Меркулова
71 ДЕНЬ ДО ПОБЕДЫ: бои в Чехословакии и признание трех казахстанцев Героями
72 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: Восточно-Прусская операция и гибель Героев Балтабанова и Борисюка
73 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: Восточно-Померанская операция и 33-й день рождения будущего Героя Дмитриева
74 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: Нижне-Силезская и Восточно-Померанская операции
75 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: овладение городом и крепостью Познань