5 декабря. Календарь Казинформа «Дни рождения»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казинформ предлагает читателям информационный календарь «Дни рождения».

66 лет назад (1956) родился ДЖУМАГАЗИЕВ Мухтар Сабирович - депутат Сената Парламента Республики Казахстан, член Комитета по аграрным вопросам природопользованию и развитию сельских территорий.

Родился в Актюбинской области. Окончил Алма-Атинский зооветеринарный институт, зооинженер (1980); Алматинскую академию экономики и статистики, экономист (2004).

Трудовая деятельность: зоотехник, зоотехник-селекционер, главный зоотехник совхоза (1980-1985); секретарь парткома колхоза (1985-1990); заведующий орготделом Хобдинского райкома партии (1990); первый заместитель начальника Хобдинского РСХУ (1990-1994); председатель колхоза (1994-1996); аким Исатайского района Актюбинской области (1996-1997); аким Хобдинского района Актюбинской области (1996-2006); начальник управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Актюбинской области (2006-2007); аким Каргалинского района Актюбинской области (2007-2010); аким Уилского района Актюбинской области (2010-2011); начальник управления сельского хозяйства Актюбинской области (2011-2014); заместитель акима Актюбинской области (2014-2017).

На занимаемой должности - с июня 2017 года.

Награжден медалями «Астана» (1989), «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 10 жыл» (2001), «Тыңға 50 жыл» (2005), «Қазақстан Конституциясына 10 жыл» (2005), «Ерен еңбегі үшін» (2006); «Ақтөбе облысының жыл адамы» (2004); «Қобда ауданының Құрметті азаматы» (2009).





59 лет назад (1963) родился КАРАТАЕВ Фахриддин Абдинабиевич - депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан VII созыва, член Комитета по аграрным вопросам.

Родился в Южно-Казахстанской (ныне - Туркестанской) области. Окончил Джамбулский технологический институт легкой промышленности, инженер-механик машин и аппаратов легкой промышленности.

Трудовая деятельность: измеряльщик 2 разряда транспортно-сортировочного цеха кожсырьевого завода (1981); выстилальщик кожсырья транспортно-сортировочного цеха кожсырьевого завода (1981-1982); выстилальщик кожсырья Джамбульского кожсырьевого завода (1984-1985); рабочий склада, заготовитель Джамбульского райзаготзерно (1985-1987); рабочий 6 разряда Каратауской фабрики (09.1987-10.1987); рабочий, старший мастер, начальник отдела снабжения и сбыта Беловодского промкомбината ОПС (1987-1991); ведущий снабженец, начальник цеха стеклотары (1992-1993); главный инженер с/за «Фрунзе» (1993-1994); и.о. акима Карабулакского сельского округа (04.1996-07.1996); аким Карабулакского сельского округа (1996-2004); советник акима Сайрамского района (06.2004-11.2004); главный редактор областной общественно-политической газеты «Жанубий Қозоғистон» (2004-2006); заместитель акима Сайрамского района (03.2006-10.2006); первый заместитель председателя НДП «Нұр Отан» Сайрамского районного филиала (2007-2012); частный предприниматель (2012-2015); директор - главный редактор областной общественно-политической газеты «Жанубий Қозоғистон» (2015-2016); депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан VI созыва, член Комитета по социально-культурному развитию (2016-2021).

На занимаемой должности - с января 2021 года.

Награжден медалями «Қазақстан Конституциясына 10 жыл», «Қазақстан Конституциясына 20 жыл», «Қазақстан Парламентіне 20 жыл»; Почетными грамотами Президента РК (2001, 2005).

43 года назад (1979) родился ЖУСИП Ерболат Еркинулы - прокурор города Косшы Акмолинской области.

Родился в Северо-Казахстанской области. Окончил Казахскую государственную юридическую академию, правоведение.

Трудовая деятельность: службу в органах прокуратуры начал в 2001 году, в разное время занимал должности помощника, старшего помощника прокурора г. Кокшетау, прокурора управления прокуратуры Акмолинской области, начальника отдела Западной региональной транспортной прокуратуры, начальника управления прокуратуры Акмолинской области, начальника управления главной транспортной прокуратуры, прокурора Уалихановского района Северо-Казахстанской области, начальника управления - руководителя аппарата прокуратуры Акмолинской области.

На занимаемой должности - с августа 2021 года.



