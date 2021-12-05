5 декабря. Календарь Казинформа «Дни рождения»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казинформ предлагает читателям информационный календарь «Дни рождения».

назад (1956) родился- депутат Сената Парламента Республики Казахстан, член Комитета по аграрным вопросам природопользованию и развитию сельских территорий.

Родился в Актюбинской области. Окончил Алма-Атинский зооветеринарный институт, зооинженер (1980); Алматинскую академию экономики и статистики, экономист (2004).

Трудовая деятельность: зоотехник, зоотехник-селекционер, главный зоотехник совхоза (1980-1985); секретарь парткома колхоза (1985-1990); заведующий орготделом Хобдинского райкома партии (1990); первый заместитель начальника Хобдинского РСХУ (1990-1994); председатель колхоза (1994-1996); аким Исатайского района Актюбинской области (1996-1997); аким Хобдинского района Актюбинской области (1996-2006); начальник управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Актюбинской области (2006-2007); аким Каргалинского района Актюбинской области (2007-2010); аким Уилского района Актюбинской области (2010-2011); начальник управления сельского хозяйства Актюбинской области (2011-2014); заместитель акима Актюбинской области (2014-2017).

На занимаемой должности - с июня 2017 года.

Награжден медалями «Астана» (1989), «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 10 жыл» (2001), «Тыңға 50 жыл» (2005), «Қазақстан Конституциясына 10 жыл» (2005), «Ерен еңбегі үшін» (2006); «Ақтөбе облысының жыл адамы» (2004); «Қобда ауданының Құрметті азаматы» (2009).

назад (1963) родился- депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан VII созыва, член Комитета по аграрным вопросам.

Родился в Южно-Казахстанской (ныне - Туркестанской) области. Окончил Джамбулский технологический институт легкой промышленности, инженер-механик машин и аппаратов легкой промышленности.

Трудовая деятельность: измеряльщик 2 разряда транспортно-сортировочного цеха кожсырьевого завода (1981); выстилальщик кожсырья транспортно-сортировочного цеха кожсырьевого завода (1981-1982); выстилальщик кожсырья Джамбульского кожсырьевого завода (1984-1985); рабочий склада, заготовитель Джамбульского райзаготзерно (1985-1987); рабочий 6 разряда Каратауской фабрики (09.1987-10.1987); рабочий, старший мастер, начальник отдела снабжения и сбыта Беловодского промкомбината ОПС (1987-1991); ведущий снабженец, начальник цеха стеклотары (1992-1993); главный инженер с/за «Фрунзе» (1993-1994); и.о. акима Карабулакского сельского округа (04.1996-07.1996); аким Карабулакского сельского округа (1996-2004); советник акима Сайрамского района (06.2004-11.2004); главный редактор областной общественно-политической газеты «Жанубий Қозоғистон» (2004-2006); заместитель акима Сайрамского района (03.2006-10.2006); первый заместитель председателя НДП «Нұр Отан» Сайрамского районного филиала (2007-2012); частный предприниматель (2012-2015); директор - главный редактор областной общественно-политической газеты «Жанубий Қозоғистон» (2015-2016); депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан VI созыва, член Комитета по социально-культурному развитию (2016-2021).

На занимаемой должности - с января 2021 года.

Награжден медалями «Қазақстан Конституциясына 10 жыл», «Қазақстан Конституциясына 20 жыл», «Қазақстан Парламентіне 20 жыл»; Почетными грамотами Президента РК (2001, 2005).