5 декабря. Календарь Казинформа «Даты. События»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казинформ предлагает читателям информационный календарь «Даты. События».

ДАТЫ

Всемирный день почв

Отмечается в системе международных дней Организации Объединенных Наций ежегодно при поддержке Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН. Учрежден на 68-й Генеральной Ассамблее ООН в 2013 году. Впервые с инициативой учреждения Всемирного дня почв выступил Международный союз наук о почве (International Union of Soil Sciences, IUSS) в 2002 году. Отмечается, чтобы обратить внимание общественности на важность почвы как важнейшего компонента природной системы и жизненно важного фактора благосостояния людей.

Международный день добровольцев во имя экономического и социального развития

Учрежден Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций в 1985 году. Основной целью этого праздника стало распространение информации о деятельности добровольцев (волонтеров) на благо экономического и социального развития в мире.

СОБЫТИЯ

В 1917 году в Оренбурге состоялся Второй Общеказахский съезд. По его итогам было образовано правительство Алаш Орды. Его председателем был назначен Алихан Бокейханов. На этом съезде была провозглашена автономия Алаш.

«Общеказахский съезд, который прошел в Оренбурге с 5 по 13 декабря, провозгласил Киргизский край автономией и образовал народную милицию. Было организовано временное правительство Алаш Орды из 15 членов во главе Бокейханова (широко известный общественный деятель среди киргизов). Временной точкой сбора временного правительства выбрали город Семипалатинск. По указу 10 января 1918 года представители Алаш Орды должны собраться в Семипалатинске», - так написал А. Бокейханов о съезде.

В 1936 году была принята новая Конституция СССР (неофициальные названия: «Сталинская конституция», реже - «Конституция победившего социализма») - основной закон СССР, принятый VIII Всесоюзным чрезвычайным съездом Советов и действовавший (с изменениями и дополнениями) до 1977 года. Казахстан, входивший в состав РСФСР в качестве автономии, был преобразован в союзную республику и стал называться Казахской Советской Социалистической Республикой (Казахская ССР).

В 1973 году при Институте истории, археологии и этнографии Академии наук КазССР как объект хранения и постоянного научного изучения археологических материалов республики открыт один из старейших музеев страны - Музей археологии.

В 2010 году музей вошел в состав научного комплекса «Ғылым ордасы». Сегодня он по праву выступает бесценной сокровищницей уникальных артефактов, хранителем многовековых традиций и истории РК. В фондах музея хранится более 4 тысяч экспонатов, в экспозиции выставлены свыше 1 тысячи археологических находок.

В 1994 году в столице Венгрии - Будапеште - руководители Великобритании, Российской Федерации и Соединенных Штатов Америки подписали Меморандум о предоставлении гарантий безопасности Республике Казахстан. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев и главы государств, поставившие свои подписи под Лиссабонским протоколом 1992 года, подписали документы об обмене ратификационными грамотами по Договору об ограничении стратегических наступательных вооружений - СНВ-1.

В 2006 году по итогам двусторонних переговоров между Президентом Республики Казахстан Нурсултаном Назарбаевым и Президентом Европейской комиссии Жозе Мануэлем Баррозу подписан Меморандум о взаимопонимании между Европейским союзом (ЕС) и Казахстаном по сотрудничеству в области энергетики.

Меморандум определяет ключевую роль Казахстана как крупного производителя природного газа и нефти в Каспийском регионе и обоюдную заинтересованность ЕС и Казахстана в укреплении сотрудничества в энергетическом секторе.

В 2006 году Указом Короля Бельгии Альберта II Президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев был удостоен высшей награды Бельгии - Большой ленты Ордена Леопольда I с нагрудной Звездой большого креста. Эта награда вручается выдающимся государственным деятелям Королевства Бельгия и иностранных государств.

В 2011 году в Жамбылской области была введена в эксплуатацию первая очередь первой в Казахстане Кордайской ветроэлектростанции (ВЭС) мощностью 1 500 кВт. Кордайская ВЭС является одним из первых проектов ветроэнергетики в Казахстане и первым промышленным объектом производства электроэнергии с использованием ветра.

В 2011 году в Астане из кардиохирургического центра был выписан первый пациент с искусственным сердцем. Пациентом, которому имплантировано искусственное сердце, стал 42-летней Марат Шымбалов, у которого после осложненного течения гриппа развилась кардиомиопатия - поражение сердечной мышцы. В кардиохирургическом центре в область сердца пациента было внедрено портативное устройство вспомогательного кровообращения (искусственное сердце). Операция была проведена в рамках оказания населению государственного объема бесплатной медицинской помощи.

В 2011 году в Казахстане в почтовое обращение была введена художественная марка из серии «Памятные, юбилейные даты и праздники», посвященная 20-летию независимости Республики Казахстан. На марке изображен логотип юбилейной даты, номинал – 32 тенге, размер - 28х30 мм, тираж - 30 тысяч штук. Ее оформил Николай Соколов.

В 2014 году в Семее была открыта Мемориальная доска пожарным Валерию Белоножко и Рахимгали Икенову, служившим в части № 45 и погибшим при тушении пожара на цементном заводе. Во время борьбы с огнем на них обрушилась конструкция 4-этажного здания. За храбрость и самоотверженность, проявленные при тушении огня, герои-пожарные Указом Президента Республики Казахстан были посмертно награждены медалью «Ерлігі үшін». В знак памяти об их неординарном поступке в городе были переименованы две улицы.

В 2015 году Совет по научно-техническим исследованиям Турции (Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu, TÜBİTAK) наградил высшей наградой гражданина Казахстана Марата Ахмета, который занимается научной деятельностью в Турции с 1998 года. Марат Ахмет удостоен данной премии в связи с научными открытиями в математике, в частности, в теории дифференциальных уравнений. Научные исследования Марата Ахмета широко используются не только в Турции, но и в ряде европейских стран. Его труды были изданы как в Турции, так в Европе и США на английском языке.

В 2016 году в Астане в Национальном музее РК в рамках экспозиции, посвященной нематериальному культурному наследию Казахстана, заместитель Премьер-Министра РК Имангали Тасмагамбетов в торжественной обстановке передал сертификаты ЮНЕСКО о включении айтыса и юрты во Всемирный список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО директору Национального музея РК Дархану Мынбаю для их постоянной экспозиции в этнографическом зале.

В 2017 году в Мексике казахстанская пловчиха Наталья Звягинцева завоевала золотую медаль на чемпионате мира по паралимпийскому плаванию. Это первое золото на чемпионате мира в истории Казахстана. В Мексике Наталья Звягинцева побила рекорд Азии.

В 2018 году на арабский язык была переведена книга Президента Нурсултана Назарбаева «Эра независимости». Перевод книги был осуществлен сирийским профессором и переводчиком Имадом Тахина. Политологи и экономисты Египта подробно ознакомились с трудом Президента Н. Назарбаева, в которой описывается весь путь уникального государственного строительства и развития независимого Казахстана. Особый интерес вызвали личные оценки и наблюдения Лидера нации, его мысли и переживания.

В 2019 году на международном фестивале «Theatrical Talents», прошедшем в испанском городе Льорет де Мар, Атырауский молодежный театр завоевал гран-при, осуществив постановку антидрамы Мукана Томанова «Затмение». Постановка была показана на казахском языке.

В 2019 году Казахстанская ассоциация сохранения биоразнообразия (АСБК) совместно с Союзом охраны птиц Казахстана выбрали сокола-балобана символом Птицы года-2020.

Сокол-балобан - редкая хищная птица семейства соколиных. На пролете встречается по всему Казахстану, гнездится в степной зоне на севере страны, зимует в предгорьях Алтая и Тянь-Шаня.