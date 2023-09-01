5 человек погибли в результате ДТП в Венесуэле

КАРАКАС. СИНЬХУА - КАЗИНФОРМ - По меньшей мере пять человек погибли, еще семь получили ранения в четверг в результате ДТП в штате Ла-Гуайра на севере Венесуэлы. Об этом сообщили местные власти, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Синьхуа.

В результате столкновения грузовика с несколькими автомобилями на одной из главных улиц города Ла-Гуайра погибли пять человек. Из-за аварии на шоссе Каракас--Ла-Гуайра, соединяющем Каракас с главным портовым городом страны, образовалась пробка.

Заместитель министра по управлению рисками и гражданской защите Венесуэлы Карлос Перес Ампуэда сообщил, что у грузовика отказали тормоза, в результате чего он врезался в пять автомобилей. Все пострадавшие были доставлены в больницу.