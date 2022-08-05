5 августа. Календарь Казинформа «Дни рождения»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казинформ предлагает читателям информационный календарь «Дни рождения».

100 лет назад (1922-2014) родился БЕГЕЛЬДИНОВ Талгат Якубекович - летчик-штурмовик, дважды Герой Советского Союза, генерал-майор авиации Казахстана.

Родился в Акмолинской области. Окончил Саратовское и Оренбургское военные авиационные училища. Детство и юность он провёл в Бишкеке, где шестнадцатилетним юношей поступил в аэроклуб.

В январе 1943 года прибыл на Калининский фронт. Свой боевой путь начал как пилот штурмовика Ил-2 в 800-м штурмовом авиационном полку 296-й авиадивизии. И уже в первых схватках с воздушным противником выходил победителем.

26 октября 1944 года Т.Я. Бегельдинову было присвоено звание Героя Советского Союза. К этому времени им было совершено около 200 боевых вылетов. Участвовал Талгат Якубекович и в битве за Берлин. Пробившись к центру столицы на малой высоте, группа Бегельдинова на Тельтов-канале уничтожила 8 барж с танками, два буксира были пущены ко дну. Участвуя в 15 групповых воздушных боях, он лично сбил 7 самолетов противника в битвах на Курской дуге и Украине, в Ясско-Кишиневской, Берлинской и Пражской операциях.

27 июня 1945 года Талгату Якубековичу вторично присвоено звание Героя Советского Союза. Он стал одним из 65 военных летчиков, дважды удостоенных высокого звания Героя Советского Союза.

Достойным завершением боевого пути в Отечественной войне явилось его участие в Параде Победы 24 июня 1945 года.

В 1950 году Т. Бегельдинов окончил Военно-воздушную академию и по 1956 год служил в рядах Вооруженных сил СССР в должности заместителя командира и начальника штаба авиационного полка. В 1956 году генерал-майор авиации Бегельдинов ушел в запас.

С 1957 по 1970 годы - старший инспектор и заместитель начальника Казахского территориального управления гражданской авиации. В 1968 году заочно окончил Московский инженерно-строительный институт и продолжительное время работал на руководящих должностях в системе Госстроя Казахской ССР.

Награжден орденом Ленина, двумя орденами Красного Знамени, орденами Отечественной войны I и II ст., Красной Звезды, Александра Невского, Славы III степени, рядом других отечественных и иностранных орденов и медалей.

65 лет назад (1957) родилась АРОНОВА Ирина Петровна - председатель профсоюзного центра Костанайской области.

Родилась в Калининградской области (РФ). Окончила Чимкентский педагогический институт культуры, культпросветработник (1983); Костанайский государственный университет им. А. Байтурсынова, юрист (2000).

Трудовая деятельность: методист Наурзумского районного дома культуры (1977-1984); инспектор Наурзумского районного отдела культуры (1984-1985); радиоорганизатор местного вещания по Наурзумскому району (1985-1987); председатель Комитета по культуре, заведующий отделом культуры Наурзумского района (1987-1992); заместитель главы администрации, акима Наурзумского района (1992-1998); исполнительный директор Костанайского регионального фонда по поддержке малообеспеченных граждан (1988-2007); депутат Костанайского областного маслихата (с 2007 года); депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан V созыва, член Комитета по социально-культурному развитию (2012-2016); депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан VI созыва, секретарь Комитета по международным делам, обороне и безопасности (2016-2021).

На занимаемой должности - с февраля 2021 года.

Награждена орденом «Құрмет» (2012), медалями «Қазақстан Республикасының тәулсіздігіне 10 жыл» (2001), «Қазақстан Республикасының Парламентіне 10 жыл» (2006), «Қазақстан Республикасының тәулсіздігіне 20 жыл» (2011); Почетной грамотой Республики Казахстан (2007).

63 года назад (1959) родился СМОЛИН Анатолий Сергеевич - председатель Костанайского областного суда.

Родился в Акмолинской области. Окончил Свердловский юридический институт, правоведение (1986).

Трудовая деятельность: стажер Кокчетавского областного суда (1986); судья, председатель Красноармейского районного суда Кокчетавской области (1987-1996); председатель Тайыншинского районного суда Северо-Казахстанской области (1996-1998); председатель судебной коллегии по уголовным делам Северо-Казахстанского областного суда (1998-2002); судья Верховного суда (2002-2007); председатель надзорной коллегии Верховного суда Республики Казахстан (2007-2010); судья Верховного суда Республики Казахстан (2010-2015); председатель Высшего судебного совета Республики Казахстан (2015-2018); судья Верховного суда Республики Казахстан (2018-2020).

На занимаемой должности - с декабря 2020 года.

Награжден медалями «Қазақстан Конституциясына 10 жыл» (2005), «Астананың 10 жылдығы» (2008); Почетным знаком Союза судей Республики Казахстан «Үш би» (2009).





61 год назад (1961) родился БАЙЖАНБАЕВ Жанат Ануарбекович - киноактер, заслуженный артист Казахстана, народный артист Казахстана, член Союза кинематографистов СССР (1989).

Родился в г. Алматы. Окончил актерский факультет Алма-Атинского государственного театрально-художественного института им. Т. Жургенова, актер театра и кино (1982).

Трудовая деятельность: с 1984 года - штатный актер киностудии «Казахфильм» имени Ш. Айманова; в конце 80-х в городе Алматы играл в театре «Знакомые лица», в молодежном театре, где исполнил немало ролей во многих спектаклях; с 2002 по 2004 годы - начальник актерского отделения киностудии АО «Казахфильм» им. Ш. Айманова.

В 2013 году играл в спектакле «Америка» по одноимённому роману Ф. Кафки. Постановку осуществил Андреас Мерц из берлинского театра Фольксбюне.

В 1991 году был в числе организаторов кинофестиваля «Жибек жолы», который проходил в Шымкенте. В 2012 году стал победителем премии телеканала Fashion TV и журнала Forbes Kazakhstan «Джентльмены года».

51 год назад (1971) родилась ДЖУМАБАЕВА Алия Маратовна - директор департамента конкурентной политики и политики в области государственных закупок Евразийской экономической комиссии.

Родилась в г. Кокчетав Акмолинской области. Окончила Государственный университет «Семей» (Семипалатинский технологический институт мясной и молочной промышленности), экономика и управление в отраслях агропромышленного комплекса (1996); Высшую школу права «Әдiлет», юриспруденция (2002); Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова по программе МВА («Master of Business Administration»), стратегический менеджмент и предпринимательство (2009).

Трудовая деятельность: бухгалтер-кассир областной станции юных туристов (1992-1997); ведущий экономист департамента образования г. Кокшетау (1997-1998); ведущий специалист морского и речного регистра РК при МТК РК (1998); ведущий специалист Комитета транспортного контроля (03.1999-04.1999); ведущий специалист, главный специалист, и.о. начальника отдела МТК РК (1999-2001); и.о. начальника отдела, начальник отдела, начальник управления департамента по регулированию естественных монополий, заместителя директора департамента развития конкуренции Агентства РК по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и поддержке малого бизнеса (2001-2003); главный эксперт ЗАО «Нефтеконсалтинг» (дочернее предприятие ЗАО «КазМунайГаз») (04.2003-08.2003); директор департамента защиты и координации развития конкуренции Агентства РК по регулированию естественных монополий и защите конкуренции (2003-2004); директор департамента по регулированию и контролю в сфере железнодорожного транспорта и портов Агентства РК по регулированию естественных монополий (2004-2005); работа в частных структурах (2006-2008); директор департамента внутреннего аудита и департамента статистических процессов и инструментария Агентства РК по статистике (2008-2009); директор департамента ICS АО «Национальное агентство по экспорту и инвестициям «KAZNEX INVEST» (2010-2011); директор департамента интеграционной политики АО «Национальная компания «Қазақстан темір жолы» (2011-2014); заместитель председателя Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции МНЭ РК (2014-2017).

На занимаемой должности - с октября 2017 года.

Награждена медалями «Қазақстан Конституциясына 10 жыл», «Қазақстан Конституциясына 20 жыл», «За вклад в создание Евразийского экономического союза», «Ерен еңбегі үшін».

49 лет назад (1973) родился СОЛТАМБЕКОВ Нурлан Кожахметович - заместитель акима города Нур-Султана.

Образование - высшее, специальность «инженер-строитель».

Трудовая деятельность: мастер столярного цеха; заместитель руководителя управления коммунального хозяйства столицы; руководитель управления транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры г. Нур-Султана; руководитель управления топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства.

На занимаемой должности - с июля 2020 года.



