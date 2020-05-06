5,9 трлн тенге на антикризисные меры: о расходах выделяемых средств рассказали в Минфине РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Правительством для реализации антикризисных мер, направленных на поддержание занятости и социально-экономической стабильности в стране, будет направлено 5,9 трлн тенге. Об этом сообщили в Министерстве финансов РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в Минфине, данные средства будут обеспечены за счет республиканского бюджета – 3,4 трлн тенге и внебюджетных средств – 2,5 трлн тенге. Расходы направлены на увеличение занятости, ежемесячные выплаты по потере доходов, социальные выплаты, жилищное строительство, компенсацию потерь налоговых доходов бюджета и другие направления по поручениям Главы государства.

«В частности, на финансирование Дорожной карты занятости предусмотрено 1 трлн тенге, из них за счет средств республиканского бюджете – 300 млрд тенге, внебюджетных средств – 700 млрд тенге. В рамках данных средств в регионах будут реализованы инфраструктурные проекты и создано 255 тыс. рабочих мест. В рамках льготного кредитования оборотного капитала субъектов бизнеса под 8% и расширения льготного кредитования инвестиционных проектов под 6% годовых по программе «Экономика простых вещей» предусмотрено 1 трлн тенге (внебюджетные средства). Более 4,5 млн человек в течение 2 месяцев получат выплаты по потере дохода в размере 1 МЗП (42,5 тысячи тенге). На эти цели предусмотрено порядка 370 млрд. тенге (из Государственного фонда социального страхования). Для жилищного строительства дополнительно будет направлено 390 млрд. тенге, чтобы довести объемы строительства жилья в стране до 15 млн кв. м. (внебюджетные средства)», - говорится в сообщении.

Как сообщили в Минфине, на компенсацию потерь налоговых доходов республиканского бюджета и соответственно для исполнения всех социальных обязательств государства выделено 1,7 трлн тенге. А на компенсацию потерь местных бюджетов, в связи с предоставлением освобождения от уплаты налогов и сборов по фонду оплаты труда для субъектов МСБ и крупного бизнеса в пострадавших секторах экономки, предусмотрено 237 млрд тенге.

313 млрд тенге пойдут на дополнительную индексацию до 10% социальных выплат (пенсий, пособий, адресной социальной помощи), повышение стипендий и возмещение платежей населения по оплате коммунальных услуг.

«На расширение госпрограмм предусмотрено 240 млрд тенге, из них: субсидирование агропромышленного комплекса - 50 млрд тенге; развитие рынка труда в рамках Госпрограммы «Енбек» - 50 млрд тенге; субсидирование ставки вознаграждения и гарантирование по кредитам в рамках Госпрограммы «Дорожная карта бизнеса - 2025» - 84,5 млрд тенге; развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта «Ауыл – Ел бесігі» - 55 млрд тенге; на проведение противоэпидемиологических мероприятий предусмотрено 125 млрд тенге, в том числе доплаты медицинским и другим работникам, обеспечение продуктово-бытовыми наборами уязвимых слоев населения и другие. Дополнительные расходы направлены на поддержку граждан и экономики, в том числе на реализацию поручений Главы государства – 575 млрд тенге», - отметили в ведомстве.

Также отмечается, что в рамках данных средств предусмотрены расходы бюджета в связи с ростом обменного курса, расходы на завершение проблемных объектов долевого строительства в Нур-Султан и другие приоритетные задачи.