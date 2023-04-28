5,8 млн казахстанцев ревакцинировались против КВИ

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - На 28 апреля лечение от коронавирусной инфекции и ковидной пневмонии в Казахстане продолжают получать 1 306 человек, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения.

Среди получающих лечение 1 157 человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией, 149 пациентов с ковидной пневмонией. Из них в стационарах находится 149 пациентов, на амбулаторном уровне – 1 157 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся в тяжелом состоянии 2 пациента.

Как сообщалось ранее, за сутки количество заболевших коронавирусом и ковидной пневмонией в Казахстане составило 67 человек.

В Казахстане на 28 апреля 2023 года I компонентом вакцины против КВИ провакцинировано 10 866 872 человек, II компонентом - 10 639 774 человек. Ревакцинировано – 5 807 928 человек.



