5,6 млрд евро для Сирии собрали доноры в ходе Брюссельской конференции

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - В европейской столице прошла седьмая Брюссельская конференция «Поддержка будущего Сирии и региона», передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

В результате двухдневной конференции международных доноров достигнуты договоренности о выделении населению Сирии 5,6 млрд евро, из которых 4,6 млрд планируется выделить в текущем году и 1 млрд в 2024 году.

Объявленное финансирование пойдет на поддержку людей внутри Сирии и соседних стран, принимающих сирийских беженцев.

Евросоюз также пообещал выделить гранты на сумму 3,8 млрд евро, в том числе 2,1 млрд евро от Европейской комиссии и 1,7 млрд евро от государств - членов ЕС.

Как сообщили в Еврокомиссии, с начала кризиса в 2011 году ЕС и его государства-члены мобилизовали более 30 млрд евро на поддержку сирийцев в Сирии и в регионе. Кроме того, международные финансовые институты и доноры объявили о выделении займов на сумму 4 млрд евро, в результате чего общая сумма грантов и займов достигла 9,6 млрд евро.

Европейский союз также опубликовал отчет о выполнении обязательств, взятых на 6-й Брюссельской конференции на тему «Поддержка будущего Сирии и региона», состоявшейся 10 мая 2022 года, а также отчет об онлайн-опросе о консультациях с гражданским обществом, проведенных в преддверии Конференции.

Брюссельские конференции по Сирии с 2017 года посвящены важнейшим гуманитарным вопросам и вопросам жизнестойкости, затрагивающим сирийцев в Сирии и соседних странах, а также тем, которые влияют на сообщества, принимающие сирийских беженцев в регионе.

Конференции направлены на возобновление политической и финансовой поддержки международным сообществом соседей Сирии, в частности Иордании, Ливана и Турции, а также Египта и Ирака.

Ранее в 2023 году была проведена специальная конференция доноров, чтобы поддержать население Турции и Сирии после разрушительных февральских землетрясений.

Прошедшая конференция остается главным мероприятием по объявлению взносов в текущем году для Сирии и соседних с ней стран.