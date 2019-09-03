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    5,5 млн тонн зерна намолочено в Казахстане

    3 Сентября 2019, 11:21

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане по состоянию на 3 сентября этого года намолочено 5 млн 554,9 тыс. тонн зерна, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации Министерства сельского хозяйства РК, на отчетную дату сельхозпроизводителями было убрано 4 млн 833,7 тыс. га, или 31,7% от общей уборочной площади регионов. Средняя урожайность составила 11,5 центнера с га.

    На аналогичную дату 2018 года было убрано 2 млн 435,1 тыс. га, или 16,2% от общей уборочной площади областей РК, намолочено 3 млн 308,3 тыс. тонн зерна. Средняя урожайность составила 13,6 центнера с га.

    В 2019 году территория уборочных площадей составляет 15 млн 230,1 тыс. га, в 2018 году она располагалась на 15 млн 27,3 тыс. га.

    Напомним, в Казахстане в 2018 году по итогам уборочной кампании было намолочено 22 млн 810 тыс. тонн зерна, средняя урожайность составила 15,1 центнера с га.

    Автор:

    Асхат Ахметбеков

    Урожай Сельское хозяйство
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