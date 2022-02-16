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5 394 казахстанца выздоровели от COVID-19
16 Февраля 2022 08:13
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане 5 394 человека выздоровели от коронавирусной инфекции. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.
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По регионам:
в городе Нур-Султане - 963,
в городе Алматы - 1 273,
в городе Шымкенте - 329,
в Акмолинской области - 691,
в Актюбинской области - 0,
в Алматинской области - 173,
в Атырауской области - 230,
в ВКО - 12,
в Жамбылской области - 75,
в ЗКО - 30,
в Карагандинской области - 415,
в Костанайской области - 190,
в Кызылординской области – 27,
в Мангистауской области - 26,
в Павлодарской области - 604,
в СКО - 325,
в Туркестанской области - 31.
Всего в стране выздоровели от COVID-19 1 236 236 человек.
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