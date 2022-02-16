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5 394 казахстанца выздоровели от COVID-19

16 Февраля 2022 08:13
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5 394 казахстанца выздоровели от COVID-19

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане 5 394 человека выздоровели от коронавирусной инфекции. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.

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По регионам:

в городе Нур-Султане - 963,

в городе Алматы - 1 273,

в городе Шымкенте - 329,

в Акмолинской области - 691,

в Актюбинской области - 0,

в Алматинской области - 173,

в Атырауской области - 230,

в ВКО - 12,

в Жамбылской области - 75,

в ЗКО - 30,

в Карагандинской области - 415,

в Костанайской области - 190,

в Кызылординской области – 27,

в Мангистауской области - 26,

в Павлодарской области - 604,

в СКО - 325,

в Туркестанской области - 31.

Всего в стране выздоровели от COVID-19 1 236 236 человек.


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#Здравоохранение   #Коронавирус в РК  
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