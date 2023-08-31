5,3 млрд тенге выделено на поддержку племенного животноводства в Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Племенные животные составляют треть всего объема поголовья скота в Жамбылской области. На поддержку племенного поголовья ежегодно государство выделяет значительные средства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По данным облсельхозуправления на 1 августа этого года, поголовье крупного рогатого скота в Жамбылской области составило 562 тысяч голов, увеличившись на 105% по сравнению с 2022 годом, овец - баранов 4,9 млн голов (106,7%), лошадей 196 тысяч голов (109,1%), верблюдов 8,6 тысяч голов (102,0%) и птиц 1,99 млн (100,6%).

«В этом году на поддержку племенного животноводства выделено 5,3 млрд тенге из республиканского бюджета. 4,8 млрд тенге субсидий выплачено 2 511 товаропроизводителям. При этом 91% выделенных на развитие племенного животноводства средств освоен», - рассказал руководителя управления сельского хозяйства акимата Жамбылской области Нурби Жигитеков.

Спикер отметил, что сейчас, в предстоящую зиму, в хозяйствах области завершается заготовка кормов.

«В настоящее время полным ходом идет работа по заготовке кормов на зиму. На сегодняшний день скошено 407,4 тысяч га, в том числе 185 тысяч га многолетних трав. План по сбору сена выполнен на 98%, по силосу - на 96% и соломы убрано 89%. Всего необходимо для зимовки скота 513 тысяч тонн концентрированного корма, 2,6 млн тонн сена, 87 тысяч тонн силоса, 81 тысяч тонн соломы. Это по всем хозяйствам всех категорий в зависимости от поголовья зимующего скота», - отмечает руководитель управления.

В Жамбылской области традиционно развита животноводческая отрасль сельского хозяйства, благодаря обширным пастбищам, которые занимают большую часть земель сельскохозяйственного назначения – 3,5 млн га.

В отарах животноводческих хозяйств содержится в общей сложности 5,7 млн голов крупного и мелкого рогатого скота, почти 2 млн птицы. При этом треть поголовья КРС составляют племенные животные.

Среди регионов Казахстана Жамбылская область много лет находится в числе лидеров по развитию племенной работы в животноводстве, с каждым годом увеличивая количество племенного скота. Племенным овцеводством в регионе занимаются 993 хозяйства, среди них такие крупные, как «Шаушен», «Бапыш-Сейсенбай», «Какпатас-Кордай», «Гамбург». Удельный вес племенных животных в общей численности поголовья составляет около 30%.

По программе «Развитие экспортного потенциала мясной продукции КРС мясного направления» в регионе строятся репродуктивные хозяйства, забойные площадки, развиваются крестьянские хозяйства.