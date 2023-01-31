5,3 млрд тенге чистого дохода получил столичный аэропорт по итогам 2022 года

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В столичном аэропорту подвели итоги 2022 года. По словам председателя правления АО «Международный аэропорт Нурсултан Назарбаев» Даулета Хамзина итоги года оказались положительными как в части финансовых показателей, так и в части производственных, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АО «Международный аэропорт Нурсултан Назарбаев».

Так, впервые за последние 5 лет столичная воздушная гавань вышла на операционную и чистую прибыль, а общий доход за год превысил 100 млрд тенге. Если валовая операционная прибыль составляет почти 25 млрд тенге, то чистая прибыль ­- 5,3 млрд тенге.

Благодаря активному росту внутренних перевозок, впервые за всю свою историю столичный аэропорт в течение прошлого года обслужил шестимиллионного пассажира. Это число стало рекордным. В целом по итогам прошлого года наблюдается 24%-ный рост по отношению к 2021 году и 30%-ный – к 2019-му.

Говоря о международных перелетах, следует отметить, что международные рейсы также восстановились до уровня допандемийного периода. К слову, в прошлом году администрацией аэропорта привлечено 5 новых авиакомпаний и открыто 6 новых авиамаршрутов. Кроме этого, компания Turkish Airlines в 3 раза увеличила количество рейсов в Стамбул, а ее дочернее предприятие AnadoluJet открыло полеты в Анкару.

«В ближайшее время будут открыты новые авиарейсы. Мы ожидаем, что в 2023 году к нам придут такие крупные компании, как Neos и Air Asia . Также большой интерес проявляют индийские авиакомпании. При поддержке Министерства индустрии и инфраструктурного развития проведены переговоры с Qatar Airways . Ожидаем, что авиакомпании Air Asia и WizzAir также примут решение о базировании в Астане», ­отметил глава международного аэропорта Даулет Хамзин.

Следует отметить, что руководством столичной воздушной гавани активно ведутся переговоры и с грузовыми компаниями. Таким образом, в прошлом году один из европейских перевозчиков перевел в столичный аэропорт несколько воздушных судов. Сейчас в международном аэропорту базируются 3 грузовых авиаперевозчика – АэроТранс Карго, ASL Airlines и Challenge Airlines. В текущем году ожидается приход таких компаний, как Turkish Cargo, Cargolux и Air Belgium Cargo.



