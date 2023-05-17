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    5,3 млн казахстанцев воспользовались услугой перерегистрации автомобилей онлайн

    17 Мая 2023, 20:44

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - С момента запуска онлайн-услуг на смартфонах ими воспользовались более 7 млн граждан, в том числе 5,3 млн покупателей и продавцов автомобилей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    Ежегодно для оформления купли-продажи и перерегистрации автомобилей ЦОНы посещают порядка 6 млн казахстанцев. Это создавало неудобства, связанные с длительными поездками в ЦОНы, ожиданием очереди в них, необходимостью возить с собой крупные суммы денег для расчета с продавцом автомобиля при оформлении сделки. В этой связи МВД для удобства населения был запущен сервис по онлайн-перерегистрации автомобилей в мобильных приложениях нескольких банков. Этот сервис представляет продавцу и покупателю весь цикл услуг: от проверки и уплаты налогов или штрафов на приобретаемый/продаваемый автомобиль до выбора государственных номеров, в том числе «престижных», а также ЦОНа, где автовладельцу будет удобно забрать документы и номера на купленный автомобиль.

    В настоящее время МВД проведена работа по выводу данной услуги еще на ряд мобильных приложений. Кроме того, ведомство также планирует запустить первичную регистрацию автотранспорта через онлайн-сервисы.

    Как подчеркнули в МВД, из всех государственных органов ведомство является основным услугодателем для населения. Мобильные приложения просты и понятны, а их использование исключает контакт услугополучателей с госорганами, поэтому министерством проводится смартфонизация предоставляемых госуслуг.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Транспорт МВД РК
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