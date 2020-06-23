499 казахстанцев заболели коронавирусом за сутки - прирост 2,8%

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 499 заболевших коронавирусной инфекцией. Прирост составил 2,8%, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Coronavirus2020.kz.

В разрезе регионов:

город Шымкент - 61 (4,7%)

город Нур-Султан - 59 (1,8%)Карагандинская область - 53 (2,8%)город Алматы - 39 (1,2%)Атырауская область - 35 (2,4%)Костанайская область - 33 (10,2%)Восточно-Казахстанская область - 31 (7,2%)Западно-Казахстанская область - 29 (2,5%)Актюбинская область - 25 (4,0%)Туркестанская область - 22 (3,7%)Северо-Казахстанская область - 21 (9,3%)Акмолинская область - 21 (6,4%)Павлодарская область - 21 (4,2%)Кызылординская область - 17 (3,1%)Жамбылская область -16 (2,7%)Алматинская область - 14 (2,4%)Мангистауская область - 2 (0,5%).Выписан по выздоровлению 261 человек.7 летальных случаев.Всего в стране выявлен 18231 заболевший, число выздоровевших пациентов увеличилось до 11158 человек. Летальных случаев - 127.