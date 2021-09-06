4982 человека выздоровели от коронавируса в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане 4982 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 549,

город Алматы - 613,

город Шымкент - 552,

Акмолинская область - 278,

Актюбинская область - 58,

Алматинская область - 152,

Атырауская область - 601,

Восточно-Казахстанская область - 131,

Жамбылская область - 159,

Западно-Казахстанская область - 5,

Карагандинская область - 1013,

Костанайская область - 73,

Кызылординская область - 159,

Мангистауская область - 193,

Павлодарская область - 267,

Северо-Казахстанская область - 120,

Туркестанская область - 59.

Итого выздоровевших в Казахстане - 721627.



