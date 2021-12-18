494 человека заболели коронавирусом в Казахстане за сутки

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 494 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.

Из них по регионам:

в городе Нур-Султане – 88,

в городе Алматы – 29,

в городе Шымкенте – 8,

в Акмолинской области – 63,

в Актюбинской области – 0,

в Алматинской области – 8,

в Атырауской области – 3,

в ВКО – 19,

в Жамбылской области – 4,

в ЗКО – 6,

в Карагандинской области – 93,

в Костанайской области – 35,

в Кызылординской области – 4,

в Мангистауской области – 2,

в Павлодарской области – 59,

в СКО – 72,

в Туркестанской области – 1.

Всего в стране подтверждено 982 475 случаев.