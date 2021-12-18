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494 человека заболели коронавирусом в Казахстане за сутки
18 Декабря 2021 08:01
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 494 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.
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Из них по регионам:
в городе Нур-Султане – 88,
в городе Алматы – 29,
в городе Шымкенте – 8,
в Акмолинской области – 63,
в Актюбинской области – 0,
в Алматинской области – 8,
в Атырауской области – 3,
в ВКО – 19,
в Жамбылской области – 4,
в ЗКО – 6,
в Карагандинской области – 93,
в Костанайской области – 35,
в Кызылординской области – 4,
в Мангистауской области – 2,
в Павлодарской области – 59,
в СКО – 72,
в Туркестанской области – 1.
Всего в стране подтверждено 982 475 случаев.
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