4938 казахстанцев выздоровели от коронавируса

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане 4938 человек выздоровело от коронавирусной инфекции. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 476,

город Алматы - 1078,

город Шымкент - 148,

Акмолинская область - 283,

Актюбинская область - 225,

Алматинская область - 480,

Атырауская область - 137,

Восточно-Казахстанская область - 107,

Жамбылская область - 50,

Западно-Казахстанская область - 62,

Карагандинская область - 1197,

Костанайская область - 8,

Кызылординская область - 129,

Мангистауская область - 171,

Павлодарская область - 198,

Северо-Казахстанская область - 95,

Туркестанская область - 94.

Итого выздоровевших в Казахстане - 667096.



