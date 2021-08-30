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    08:16, 30 Август 2021 | GMT +6

    4938 казахстанцев выздоровели от коронавируса

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане 4938 человек выздоровело от коронавирусной инфекции. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.

    В разрезе регионов:

    город Нур-Султан - 476,

    город Алматы - 1078,

    город Шымкент - 148,

    Акмолинская область - 283,

    Актюбинская область - 225,

    Алматинская область - 480,

    Атырауская область - 137,

    Восточно-Казахстанская область - 107,

    Жамбылская область - 50,

    Западно-Казахстанская область - 62,

    Карагандинская область - 1197,

    Костанайская область - 8,

    Кызылординская область - 129,

    Мангистауская область - 171,

    Павлодарская область - 198,

    Северо-Казахстанская область - 95,

    Туркестанская область - 94.

    Итого выздоровевших в Казахстане - 667096.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Главная
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