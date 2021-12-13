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491 человек заболел коронавирусом в Казахстане
13 Декабря 2021 08:01
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане выявлен 491 заболевший с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.
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В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 81,
город Алматы - 14,
город Шымкент - 5,
Акмолинская область - 59,
Актюбинская область - 2,
Алматинская область - 12,
Восточно-Казахстанская область - 12,
Жамбылская область - 2,
Западно-Казахстанская область - 10,
Карагандинская область - 90,
Костанайская область - 60,
Кызылординская область - 3,
Мангистауская область - 3,
Павлодарская область - 66,
Северо-Казахстанская область - 66,
Туркестанская область - 6.
Всего в стране выявлено 979975 заболевших.
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