491 человек заболел коронавирусом в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане выявлен 491 заболевший с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 81,

город Алматы - 14,

город Шымкент - 5,

Акмолинская область - 59,

Актюбинская область - 2,

Алматинская область - 12,

Восточно-Казахстанская область - 12,

Жамбылская область - 2,

Западно-Казахстанская область - 10,

Карагандинская область - 90,

Костанайская область - 60,

Кызылординская область - 3,

Мангистауская область - 3,

Павлодарская область - 66,

Северо-Казахстанская область - 66,

Туркестанская область - 6.

Всего в стране выявлено 979975 заболевших.



