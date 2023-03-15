49 сотрудников ДЧС отправились из Атырау в ЗКО для борьбы с подтоплениями

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - 49 сотрудников областного департамента по чрезвычайным ситуациям накануне отправились из Атырауской в Западно-Казахстанскую область для оказания помощи в связи с подтоплением населенных пунктов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Группа из 49 человек оснащена девятью единицами техники, имеет три надувные лодки и семь мотопомп. Сразу же после прибытия к местам дислокации спасатели приступили к откачке воды с затопленных улиц в городе Аксае Западно- Казахстанской области при помощи автомобилей ПНС-110», - сообщил руководитель группы заместитель начальника государственного учреждения «Пожарная и аварийно-спасательная служба» областного департамента по чрезвычайным ситуациям Тлеккабыл Досмаганбетов.





В Каратобинском районе ЗКО атырауские спасатели на надувной лодке эвакуировали людей, оставшихся на другом берегу канала, а также приступили к укладке мешков с песком и строительству насыпей на пути наступающей талой воды.

Ранее сообщалось, что сорок домов остаются подтопленными в ЗКО.