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    49% осужденных в Казахстане обеспечены работой

    4 Ноября 2020, 12:28

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - О содержании осужденных в колониях рассказал министр внутренних дел РК Ерлан Тургумбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Важной функцией МВД является исполнение уголовных наказаний. В первую очередь, улучшаются условия содержания, а также правовое положение осужденных. Для подачи их обращений в суд, прокуратуру и другие госорганы в электронном виде в учреждениях установлены уже 48 специальных терминалов. До конца года будут размещены еще около 70», - сообщил министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев на онлайн-брифинге ведомства.

    Министр добавил, что для поддержки социальных связей организованы видеопереговоры с родственниками. Это актуально в период карантина, когда свидания были ограничены.

    «Обеспечивается трудозанятость. Сейчас в эту сферу вовлечено 49% осужденных. Освоено швейное производство, металло-, деревообработка, изготовление стройматериалов. Осужденные обучаются новым профессиям. Это способствует их адаптации в обществе», - отметил глава МВД.

    «Внедряем сплошное видеонаблюдение в колониях и в отделах полиции. Сейчас имеется 26 тысяч видеокамер, необходимо еще более 43 тысяч. Данную работу планируем завершить в течение двух лет», - проинформировал Ерлан Тургумбаев.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Права человека Занятость МВД РК
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