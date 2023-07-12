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    49 млрд тенге бюджетных средств не освоили в Казахстане

    12 Июля 2023, 11:07

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Расходы государственного бюджета исполнены на 99,3%. Об этом сообщил заместитель Премьер-Министра - министр финансов РК Ерулан Жамаубаев на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Расходы государственного бюджета исполнены на 99,3%, республиканского – на 99,4%, местных бюджетов – на 99,5%. По республиканскому бюджету произведены расходы на сумму 11 трлн тенге. Неисполнение составило 62 млрд тенге, из них 13 млрд тенге - экономия. Не освоено – 49 млрд тенге», - сказал Ерулан Жамаубаев.

    Наиболее крупные суммы неосвоения, по словам министра, сложились в министерствах по чрезвычайным ситуациям, экологии и природных ресурсов, культуры и спорта и иностранных дел.

    «Основные причины неосвоения: длительное проведение конкурсных процедур, несвоевременное предоставление актов выполненных работ, счетов – фактур, отсутствие потребности в расходовании средств в отчетном месяце», - пояснил министр.

    Ранее глава Минфина сообщил, что за 6 месяцев 2023 года в госбюджет поступило более 9,2 трлн тенге.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Правительство РК Экономика Минфин РК Бюджет
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