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    49 малышей родились в Шымкенте в День Независимости

    18 Декабря 2019, 14:19

    ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ – В Шымкенте в День Независимости появились на свет 49 малышей. Большинство из новорожденных – девочки, сообщает корреспондент МИА «Казинформ».

    Отметим, что 16 декабря в третьем по величине мегаполисе страны родились 26 девочек и 23 мальчика. Новорожденные и их матери чувствуют себя хорошо, отмечают врачи.

    Забота о материнстве и детстве в Шымкенте возведена в ранг государственной, согласно Посланию Президента РК Касым-Жомарта Токаева. Особое внимание в медицинских учреждениях уделяется снижению материнской и детской смертности, проводится системная работа в этом направлении.

    Благодаря проводимой работе в городе растут показатели рождаемости. Так, за 11 месяцев этого года родилось 25 тыс 688 детей. Помимо защиты здоровья матери и ребенка, проводится работа по улучшению здоровья населения репродуктивного возраста.

    Автор: Айнур Акбаева

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    День Независимости Шымкент
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