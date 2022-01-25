49 лет мужчина проживал без документов в ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ – Сотрудники миграционной службы ВКО помогли помогли получить документы мужчине, не имевшему 49 лет документов, удостоверяющих личность, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП Восточно-Казахстанской области.

В ВКО ведется работа по выявлению граждан проживанию без документов, удостоверяющих личность.

Так, несколько месяцев назад в Управление полиции города Семея за помощью обратился 49-летний житель, который никогда не получал документы удостоверяющие личность гражданина Республики Казахстан и не имел даже свидетельства о рождении. Мужчина родился в Аягозском районе, воспитывался у бабушки и дедушки. Окончил восемь классов, после чего приехал в город Семей, где проживает по настоящее время. 49 лет мужчина проживал без документов удостоверяющих личность. Из-за отсутствия документов не мог официально трудоустроится и заключить брак.

Сотрудники миграционной службы помогли собрать все необходимые документы для подтверждения гражданства Республики Казахстан и оформления удостоверения личности, оказали содействие в восстановлении свидетельства о рождении.

В настоящее время мужчина получил долгожданный документ и теперь может официально трудоустроиться.

«В этой связи гражданам, у которых по каким-либо причинам отсутствуют документы, удостоверяющие личность, рекомендуем обратиться в миграционную службу по месту проживания», - напомнили в пресс-службе Департамента полиции ВКО.