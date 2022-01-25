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    49 лет мужчина проживал без документов в ВКО

    25 Января 2022, 15:53

    УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ – Сотрудники миграционной службы ВКО помогли помогли получить документы мужчине, не имевшему 49 лет документов, удостоверяющих личность, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП Восточно-Казахстанской области.

    В ВКО ведется работа по выявлению граждан проживанию без документов, удостоверяющих личность.

    Так, несколько месяцев назад в Управление полиции города Семея за помощью обратился 49-летний житель, который никогда не получал документы удостоверяющие личность гражданина Республики Казахстан и не имел даже свидетельства о рождении. Мужчина родился в Аягозском районе, воспитывался у бабушки и дедушки. Окончил восемь классов, после чего приехал в город Семей, где проживает по настоящее время. 49 лет мужчина проживал без документов удостоверяющих личность. Из-за отсутствия документов не мог официально трудоустроится и заключить брак.

    Сотрудники миграционной службы помогли собрать все необходимые документы для подтверждения гражданства Республики Казахстан и оформления удостоверения личности, оказали содействие в восстановлении свидетельства о рождении.

    В настоящее время мужчина получил долгожданный документ и теперь может официально трудоустроиться.

    «В этой связи гражданам, у которых по каким-либо причинам отсутствуют документы, удостоверяющие личность, рекомендуем обратиться в миграционную службу по месту проживания», - напомнили в пресс-службе Департамента полиции ВКО.

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Восточно-Казахстанская область Общество
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