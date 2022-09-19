Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 476.89 eur/kzt 463.92

    rub/kzt 7.57 cny/kzt 66.24
Прогноз погоды
Нур-Султан: +2+4℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Здравоохранение

    49 казахстанцев заболели и 517 выздоровели от коронавируса

    19 Сентября 2022, 08:27

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки зарегистрировано 49 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Комитета санэпидконтроля Минздрава РК.

    В городе Астане– 19,

    в городе Алматы – 11,

    в Акмолинской области – 3,

    в Жетысуской области - 1,

    в Карагандинской области – 7,

    в Костанайской области – 4,

    в Павлодарской области – 2,

    в СКО – 1,

    в Туркестанской области – 1.

    Всего в стране подтверждено 1 392 554 случая.

    Выздоровели за прошедшие сутки 517 человек:

    в городе Астане - 55,

    в городе Алматы - 31,

    в Жамбылской области - 11,

    в ЗКО - 119,

    в Карагандинской области - 55,

    в Улытауской области - 17,

    в Кызылординской области – 2,

    в Мангистауской области - 5,

    в Павлодарской области - 51,

    в СКО - 171.

    Всего в стране выздоровело 1 365 645 человек от COVID-19.


    Здравоохранение Коронавирус в РК
    Новости по теме
    Новости по теме
    Врачи медцентра УДП РК проведут в Уральске консультации для сложных пациентов
    Коронавирусом за сутки заболели 12 человек в Казахстане
    Около 960 казахстанцев лечатся от коронавируса и пневмонии
    36 человек заболели коронавирусом в Казахстане за сутки
    Популярное
    1 Казахстанский фильм завоевал престижную награду Cannes 7th ART AWARDS
    2 Коронавирусом за сутки заболели 12 человек в Казахстане
    3 Как мошенники имитируют проблемы с Windows и выманивают данные пользователей
    4 В нормативном состоянии находятся 90% автодорог республиканской сети – МИИР РК
    5 Общая протяженность автодорог составляет 96 тысяч км в РК
    Новости партнеров