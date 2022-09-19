49 казахстанцев заболели и 517 выздоровели от коронавируса

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки зарегистрировано 49 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Комитета санэпидконтроля Минздрава РК.

В городе Астане– 19,

в городе Алматы – 11,

в Акмолинской области – 3,

в Жетысуской области - 1,

в Карагандинской области – 7,

в Костанайской области – 4,

в Павлодарской области – 2,

в СКО – 1,

в Туркестанской области – 1.

Всего в стране подтверждено 1 392 554 случая.

Выздоровели за прошедшие сутки 517 человек:

в городе Астане - 55,

в городе Алматы - 31,

в Жамбылской области - 11,

в ЗКО - 119,

в Карагандинской области - 55,

в Улытауской области - 17,

в Кызылординской области – 2,

в Мангистауской области - 5,

в Павлодарской области - 51,

в СКО - 171.

Всего в стране выздоровело 1 365 645 человек от COVID-19.



