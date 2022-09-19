49 казахстанцев заболели и 517 выздоровели от коронавируса
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки зарегистрировано 49 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Комитета санэпидконтроля Минздрава РК.
В городе Астане– 19,
в городе Алматы – 11,
в Акмолинской области – 3,
в Жетысуской области - 1,
в Карагандинской области – 7,
в Костанайской области – 4,
в Павлодарской области – 2,
в СКО – 1,
в Туркестанской области – 1.
Всего в стране подтверждено 1 392 554 случая.
Выздоровели за прошедшие сутки 517 человек:
в городе Астане - 55,
в городе Алматы - 31,
в Жамбылской области - 11,
в ЗКО - 119,
в Карагандинской области - 55,
в Улытауской области - 17,
в Кызылординской области – 2,
в Мангистауской области - 5,
в Павлодарской области - 51,
в СКО - 171.
Всего в стране выздоровело 1 365 645 человек от COVID-19.