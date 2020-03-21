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    49 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: знаменитая фраза панфиловца Клочкова

    21 Марта 2020, 21:46

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Ровно 75 лет назад, 21 марта 1945 года, шел 1369-й день Великой Отечественной войны – важнейшей составной части Второй мировой войны, которая завершилась победой Красной Армии и безоговорочной капитуляцией вооруженных сил Германии. МИА «Казинформ» предлагает вниманию читателей хронику событий того времени.

    Восточно-Померанская операция. C 21 марта войска правого крыла 1-го Белорусского фронта приступили к перегруппировке основных сил на берлинское направление.

    В течение 21 марта юго-западнее Кенигсберга войска 3-го Белорусского фронта продолжали бои по уничтожению Восточно-Прусской группы немцев и, продвигаясь к побережью залива Фриш-Гаф, заняли населенные пункты Больбиттен, Штутенен, Невеккен.

    На Данцигском направлении наши войска в результате наступательных боев заняли населённые пункты Мюльбанц, Колинг, Кладау.

    В районе Бреслау продолжались бои по уничтожению окруженной в городе группировки противника.

    21 марта 1945 года исполнилось бы 44 года призванному из Алматы Василию Клочкову, которому приписывается знаменитая фраза «Велика Россия, а отступать некуда!».

    Клочков Василий Георгиевич родился 21 марта 1911 года в селе Синодском (ныне — в Воскресенском районе, Саратовская область). Вместе с семьей переехал на Алтай в 1921 году во время голода в Поволжье. Окончил школу крестьянской молодежи в селе Локоть Локтевского района в 1929 году. В 1931 - 1940 годах жил и работал в Мокшане Пензенской области, затем в Саратове.

    В 1940 - 1941 годах жил в Алма-Ате. В августе 1940 года окончил Всесоюзный институт заочного обучения Наркомторга СССР. Работал заместителем управляющего трестом столовых и ресторанов города Алма-Аты с мая 1941 года.

    В 1941 году Василия Клочкова по мобилизации призвали в Красную Армию и отправили на фронт, в октябре — ноябре 1941 года он в составе 316-й стрелковой дивизии под командованием генерал-майора И.В. Панфилова сражался под Москвой, на Волоколамском направлении. Назначен политруком 4-й роты 2-го батальона 1075-го стрелкового полка (командир роты — капитан П.М. Гундилович).

    16 ноября 1941 года у разъезда Дубосеково Волоколамского района Московской области во главе группы истребителей танков участвовал в отражении многочисленных атак противника. Было уничтожено 18 вражеских танков (однако, согласно донесению командира полка полковника Капрова, весь 1075-й стрелковый полк 16 ноября 1941 года уничтожил 15 танков, а в немецких военных архивах значатся 13 танков, потерянных в этот день 11-й танковой дивизией 4-й танковой группой Вермахта, наступавшей под Волоколамском). Слова, обращённые к бойцам: «Велика Россия, а отступать некуда — позади Москва!» — приписываемые ему, стали известны на всю страну. Во время боя Василий Клочков погиб, бросившись под вражеский танк со связкой гранат. Был похоронен на месте сражения, затем перезахоронен в двух километрах от места боя в деревне Нелидово.

    Из стенограммы беседы с И.Р. Васильевым, записанной в госпитале в Москве 22 декабря 1942 года:

    «16-го числа часов в 6 утра немец стал бомбить наш правый и левый фланги, и нам доставалось порядочно. Самолетов 35 нас бомбило.

    После воздушной бомбардировки колонна автоматчиков из д. Красиково вышла… Потом сержант Добробабин, помкомвзвода был, свистнул. Мы по автоматчикам огонь открыли… Это было часов в 7 утра… Автоматчиков мы отбили… Уничтожили человек под 80.

    После этой атаки политрук Клочков подобрался к нашим окопам, стал разговаривать. Поздоровался с нами. «Как выдержали схватку?» — «Ничего, выдержали». Говорит: «Движутся танки, придется еще схватку терпеть нам здесь… Танков много идет, но нас больше. 20 штук танков, не попадет на каждого брата по танку».

    Мы все обучались в истребительном батальоне. Ужаса сами себе не придавали такого, чтобы сразу в панику удариться. Мы в окопах сидели. «Ничего, — говорит политрук, — сумеем отбить атаку танков: отступать некуда, позади Москва».

    Приняли бой с этими танками… Команду политрук подавал: «Принять бой с танками, вылезти из окопов!»… Мы эту атаку отбили, 15 танков уничтожили. Танков 5 отступили в обратную сторону в деревню Жданово… В первом бою на моем левом фланге потерь не было.

    Политрук Клочков заметил, что движется вторая партия танков, и говорит: «Товарищи, наверное, помирать нам здесь придется во славу Родины. Пусть Родина узнает, как мы дерёмся, как мы защищаем Москву. Москва — сзади, отступать нам некуда»… Когда приблизилась вторая партия танков, Клочков выскочил из окопа с гранатами. Бойцы за ним…»

    21 июля 1942 года Указом Президиума Верховного Совета СССР Клочкову Василию Георгиевичу посмертно было присвоено звание Героя Советского Союза с награждением орденом Ленина и медалью «Золотая Звезда».

    Знаменитая фраза «Велика Россия, а отступать некуда!» приписывается Клочкову недокументированно, по передаче других лиц. Впервые фраза была приведена в статье А. Кривицкого «О 28 павших героях», опубликованной в газете «Красная звезда» 22 января 1942 года. В первой статье Кривицкого о панфиловцах, опубликованной в той же газете 28 ноября 1941 года, комиссар Клочков произносит другую фразу: «Ни шагу назад!».

    В 1948 году во время расследования Главной военной прокуратурой обстоятельств боя журналист сообщил, что слова политрука были выдуманы им самим. Согласно справке-докладу «О 28 панфиловцах», подготовленной главным военным прокурором ВС СССР Н.П. Афанасьевым в 1948 году, фраза, приписываемая Клочкову, на самом деле выдумана Кривицким, как и прочие подробности легендарного боя.

    Однако, согласно исследованию писателя В.О. Осипова и свидетельствам бойцов панфиловской дивизии, утверждается, что авторство фразы «Велика Россия, а отступать некуда — позади Москва!» принадлежит именно политруку Клочкову, а не корреспонденту Кривицкому: сохранились личные письма Клочкова жене, в которых он выражал свои чувства особой ответственности за Москву именно в таких выражениях, кроме того, примерно такие же призывы печатались в обращениях Панфилова к солдатам дивизии и в номерах дивизионной газеты.

    В родном для Василия Клочкова селе Синодском ему установлен памятник. В 1958 году он был навечно зачислен в списки одной из воинских частей. Именем Василия Клочкова названы улицы в Москве, Алматы, Саратове, Вольске, Харькове. Его имя было присвоено теплоходу.

    В деревне Нелидово установлен памятник и открыт Музей героев-панфиловцев. В городе Алматы, родном для панфиловцев, есть парк имени 28 гвардейцев-панфиловцев, в котором расположен монумент в их честь.

    21 марта 1945 года до нашей Победы оставалось 49 дней…

    50 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: Золотая звезда и героизм знаменосца Елгина из Казахстана

    51 ДЕНЬ ДО ПОБЕДЫ: Восточно-Прусская операция и Герой-казахстанец Кутурга

    52 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: Курляндская операция

    53 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: подвиг Героя-казахстанца Нортенко

    54 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: начало Венской стратегической наступательной операции

    55 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: Верхне-Силезская наступательная операция и отражение контратак Героем-казахстанцем Милевским

    56 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: бои юго-западнее Кенигсберга и Герой-казахстанец Кравцов

    57 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: Восточно-Прусская операция

    58 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: бои у озера Балатон

    59 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: наступление вдоль Вислы

    60 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: Банска-Быстрицкая и Моравско-Остравская наступательные операции

    61 ДЕНЬ ДО ПОБЕДЫ: Балатонская оборонительная операция и подвиг Героя-казахстанца Махорина

    62 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: «Вызываю огонь на себя!» Героя-казахстанца Забелкина

    63 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: подвиг батареи Героя-казахстанца Вожакина

    64 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: семь «языков» Героя-казахстанца Букенбаева

    65 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: подвиг и гибель Героя-казахстанца Астафьева

    66 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: последнее боевое задание Героя-казахстанца Гулькина

    67 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: Восточно-Померанская операция и гибель Героя-казахстанца Нижурина

    68 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: Восточно-Померанская операция и подвиг Героя-казахстанца Мамраева

    69 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: Курляндская и Восточно-Померанская операции, дни рождения Героев-казахстанцев

    70 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: Восточно-Померанская операция и героизм казахстанца Меркулова

    71 ДЕНЬ ДО ПОБЕДЫ: бои в Чехословакии и признание трех казахстанцев Героями

    72 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: Восточно-Прусская операция и гибель Героев Балтабанова и Борисюка

    73 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: Восточно-Померанская операция и 33-й день рождения будущего Героя Дмитриева

    74 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: Нижне-Силезская и Восточно-Померанская операции

    75 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: овладение городом и крепостью Познань


    Автор:

    Ринат Дусумов

    История Казахстана ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА Дата
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