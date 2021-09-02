Новости
-
ОНЛАЙН:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
4880 заболевших коронавирусом выявили в Казахстане
2 Сентября 2021 08:01
Поделиться:
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 4880 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.
Новости по теме93 казахстанца умерли от коронавируса за сутки Минздрав РК: 241 пациент с коронавирусом - на аппарате ИВЛ 460 случаев пневмонии с признаками КВИ зафиксировано в Казахстане
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 315,
город Алматы - 1264,
город Шымкент - 180,
Акмолинская область - 246,
Актюбинская область - 302,
Алматинская область - 282,
Атырауская область - 198,
Восточно-Казахстанская область - 201,
Жамбылская область - 99,
Западно-Казахстанская область - 140,
Карагандинская область - 648,
Костанайская область - 237,
Кызылординская область - 133,
Мангистауская область - 239,
Павлодарская область - 265,
Северо-Казахстанская область - 75,
Туркестанская область - 56.
Всего в стране выявлен 798 671 заболевший.
Поделиться:
Новости по теме
Популярное
Оставить комментарий
Читайте также
- Коронавирус: Восточно-Казахстанская и Жамбылская области - в «желтой» зоне
- 93 казахстанца умерли от коронавируса за сутки
- Минздрав РК: 241 пациент с коронавирусом - на аппарате ИВЛ
- 460 случаев пневмонии с признаками КВИ зафиксировано в Казахстане
- Сколько казахстанцев получили вакцину против COVID-19
- 10644 человека выздоровели от коронавируса в Казахстане
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана
Сотрудники онлайн
Редактор
Ринат Дусумов
954-047
Редактор
Гульмира Байзакова
954-047
Редактор
Индира Марат
954-047