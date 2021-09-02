4880 заболевших коронавирусом выявили в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 4880 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 315,

город Алматы - 1264,

город Шымкент - 180,

Акмолинская область - 246,

Актюбинская область - 302,

Алматинская область - 282,

Атырауская область - 198,

Восточно-Казахстанская область - 201,

Жамбылская область - 99,

Западно-Казахстанская область - 140,

Карагандинская область - 648,

Костанайская область - 237,

Кызылординская область - 133,

Мангистауская область - 239,

Павлодарская область - 265,

Северо-Казахстанская область - 75,

Туркестанская область - 56.

Всего в стране выявлен 798 671 заболевший.