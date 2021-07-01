488 пациентов с коронавирусом находятся в тяжелом состоянии – Минздрав РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На 1 июля лечение от КВИ продолжает получать 26 122 человека (24 802 КВИ+ и 1 320 КВИ-), из них в стационарах находятся 7 738 пациентов, на амбулаторном уровне – 18 384 пациента. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Министерство здравоохранения РК.

По информации Минздрава, из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся в тяжелом состоянии 488 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 103 пациента, на аппарате ИВЛ – 68 пациентов.