484 человека выздоровели от коронавируса в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане 484 человека выздоровели от коронавирусной инфекции. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 4,

город Шымкент - 2,

Акмолинская область - 1,

Алматинская область - 2,

Атырауская область - 15,

Восточно-Казахстанская область - 8,

Жамбылская область - 211,

Западно-Казахстанская область - 175,

Карагандинская область - 39,

Костанайская область - 1,

Кызылординская область - 1,

Северо-Казахстанская область - 25.

Итого выздоровевших в Казахстане - 1288751.