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    480 тысяч протоколов о нарушении карантина составили во Франции

    6 Апреля 2020, 16:00

    ПАРИЖ. КАЗИНФОРМ - Во Франции за время действия карантина выписали почти 480 тысяч протоколов о нарушении его условий. Об этом в эфире FranceInfo в понедельник заявил глава МВД Кристоф Кастанер, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    «С момента начала проверок было выписано почти 480 тысяч протоколов (за несоблюдение режима изоляции - прим. ред.)», - сказал Кастанер.

    Всего правоохранители провели 8,2 млн проверок, то есть в 6% случаев были выявлены нарушения, что, по мнению главы французского МВД, является хорошим показателем.

    «Французы среди тех людей, кто лучше всего соблюдает условия карантина в мире», - отметил Кристоф Кастанер.

    Напомним, во Франции с 24 марта в связи с началом действия чрезвычайного санитарного положения из-за пандемии коронавируса максимальная сумма штрафа за нарушение карантина составляет 3750 евро и 6 месяцев лишения свободы.

    Автор:

    Тимур Дюсекеев

    Франция
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