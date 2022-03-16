08:15, 16 Март 2022 | GMT +6
480 человек выздоровели от коронавируса в Казахстане за сутки
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане 480 человек выздоровели от коронавирусной инфекции за сутки, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Межведомственной комиссии по нераспространению коронавируса в РК.
в городе Нур-Султане - 6,
в городе Алматы - 37,
в городе Шымкент - 0,
в Акмолинской области - 0,
в Актюбинской области - 0,
в Алматинской области - 112,
в Атырауской области - 2,
в ВКО - 1,
в Жамбылской области - 3,
в ЗКО - 202,
в Карагандинской области - 36,
в Костанайской области - 54,
в Кызылординской области – 0,
в Мангистауской области - 0,
в Павлодарской области - 8,
в СКО - 19,
в Туркестанской области - 0.
Всего в стране выздоровело 1 282 620 человек от COVID-19.