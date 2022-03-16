480 человек выздоровели от коронавируса в Казахстане за сутки

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане 480 человек выздоровели от коронавирусной инфекции за сутки, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Межведомственной комиссии по нераспространению коронавируса в РК.

в городе Нур-Султане - 6,

в городе Алматы - 37,

в городе Шымкент - 0,

в Акмолинской области - 0,

в Актюбинской области - 0,

в Алматинской области - 112,

в Атырауской области - 2,

в ВКО - 1,

в Жамбылской области - 3,

в ЗКО - 202,

в Карагандинской области - 36,

в Костанайской области - 54,

в Кызылординской области – 0,

в Мангистауской области - 0,

в Павлодарской области - 8,

в СКО - 19,

в Туркестанской области - 0.

Всего в стране выздоровело 1 282 620 человек от COVID-19.