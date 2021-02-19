48 участков республиканских и областных автодорог закрыто в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В настоящее время в связи с ухудшением погодных условий (метель, снег, плохая видимость, гололед) закрыты 8 участков автодорог республиканского и 40 участков областного значения в 5 регионах Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства по чрезвычайным ситуациям РК.

По данным РГП «Казгидромет», в 15 регионах объявлены штормовые предупреждения (в городах Нур-Султане, Шымкенте, Акмолинской, Атырауской, Алматинской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Западно-Казахстанской, Карагандинской, Костанайской, Павлодарской, Кызылординской, Мангыстауской, Северо-Казахстанской и Туркестанской областях).

В Ситуационном центре Министерства по чрезвычайным ситуациям развернут Республиканский оперативный штаб, в состав которого вошли представители АО «НК «КазАвтоЖол», ТОО «Казахавтодор» и сотрудник комитета административной полиции МВД. Аналогичные штабы функционируют в ДЧС Акмолинской, Северо-Казахстанской, Костанайской областей и Нур-Султана.

В настоящее время в связи с ухудшением погодных условий (метель, снег, плохая видимость, гололед) закрыты 8 участков автодорог республиканского и 40 участков областного значения в 5 регионах: Нур-Султан, Алматинской, Восточно-Казахстанской, Северо-Казахстанской, Павлодарской областях.

Для эвакуации населения на закрытых участках дорог подготовлены 284 пункта обогрева, на которых размещено 227 человека, из них 14 детей в СКО (132 из них 7 детей) и Костанайской (64, из них 7 детей) областях.

Всего в неотложных работах задействованы 611 человек и 321 единица техники МЧС, Министерства внутренних дел, дорожные службы и местных исполнительных органов.

Территориальными подразделениями МЧС на автодорогах эвакуировано 77 человек (из них 6 детей), спасено 20 человек (из них трое детей) в Акмолинской, Алматинской, Атырауской, Костанайской, Павлодарской областях.

Для предупреждения населения осуществлена рассылка 21 СМС-сообщения об ухудшении погодных условий, через мобильное приложение «Дармен» направлено 16 уведомлений.

Для оказания своевременной информационно-психологической помощи открыта горячая линия в Республиканском оперативном штабе и регионах (Акмолинской, Костанайской областях и Нур-Султане).