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    48 таксистов-должников по алиментам выявили по мобильному приложению в Актобе

    26 Октября 2021, 03:56

    АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Прокуроры района Алматы города Актобе, изучая сведения о таксистах с применением мобильных приложений, выявили 48 должников по алиментам, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По словам прокурора района Алматы города Актобе Жасулана Даулембаева, в производстве судебных исполнителей находится более 2,5 тысяч производств о взыскании алиментов. Однако судебными исполнителями не в полной мере изучается наличие у должников источников дохода.

    «Анализ состояния законности в сфере исполнения судебных актов о взыскании алиментов показал, что судебными исполнителями в полном объеме не изучаются наличие и источники доходов должников. K примеру, выборочное изучение сведений о лицах, предоставляющих услуги такси с применением мобильных приложений, показало наличие в базе такси 48 должников по алиментам, по которым взыскание сумм не осуществляется», - рассказывает прокурор Жасулан Даулембаев.

    По результатам анализа прокуратурой района Алматы города Актобе было внесено представление об устранении нарушений законности.

    Автор:

    Самал Ендибаева

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