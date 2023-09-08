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    16:47, 08 Сентябрь 2023 | GMT +6

    48 объектов образования отремонтировали в СКО в этом году

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    Photo: press service of the Department of Education of the North Kazakhstan region
    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В текущем году на проведение капитальных ремонтов учебных заведений СКО было выделено 4,3 млрд тенге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областного управления образования.

    Данная сумма позволила провести работы на 48 объектах образования. Как отметили в управлении, это не просто фасадные работы, а капитальные ремонты, которые включали в себя комплекс по замене кровли, оконных блоков, дверей, входной группы, системы отопления, электроснабжения, внутренние и наружные работы.


    За лето в области было отремонтировано 43 школы. Особое внимание в регионе уделили объектам на селе, капитальный ремонт был проведен в 25 школах в районах. Также ремонтные работы были в 2 дошкольных организациях и 3 колледжах региона. Все работы по капитальным ремонтам завершены в срок, согласно договорным обязательствам.

    С каждым годом СКО охватывает капитальным ремонтом все больше учебных заведений. Например, если сравнивать с прошлым годом, то число объектов образования, в которых провели капитальный ремонт, выросло почти в 2 раза. В 2022 году ремонтные работы проводились на 28 объектах, было выделено 2,4 млрд тенге.


    Теги:
    Северо-Казахстанская область Образование для mail.ru
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