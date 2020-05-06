48-этажный небоскреб загорелся в ОАЭ

ШАРДЖА. КАЗИНФОРМ – Крупный пожар произошел в 48-этажном небоскребе в городе Шарджа в ОАЭ этой ночью, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на New York Times.

Семь человек получили ранения в ходе пожара.

Огонь охватил небоскреб Abbco, в котором более 30 этажей являются жилыми, во вторник примерно в 9 вечера по местному времени. Пылающие обломки здания обрушивались на расположенные неподалеку парковки и окружающие улицы. По словам очевидцев, издалека здание напоминало столб огня.

Пожарные долго боролись с огнем – здание продолжало гореть до утра среды.

Один из жильцов здания Фадлаллах Хассун поведал New York Times, что изначально не отреагировал на сигнал пожарной тревоги, посчитав, что это учения. В результате ему и его семье пришлось спешно спускаться вниз в той одежде, что была надета на них, чтобы оказаться в безопасности.

Остальные жильцы тоже выбежали на улицу в чем были, не забыв при этом захватить маски для лица, которые являются обязательным требованием на фоне пандемии коронавируса в ОАЭ.

Причина пожара пока не сообщается. 190-метровая башня Abbco входит в число самых высоких зданий города Шарджа.