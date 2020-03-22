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      История Казахстана

    48 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: Данцигская бухта и город-крепость Кюстрин

    22 Марта 2020, 22:42

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Ровно 75 лет назад, 22 марта 1945 года, шел 1370-й день Великой Отечественной войны – важнейшей составной части Второй мировой войны, которая завершилась победой Красной Армии и безоговорочной капитуляцией вооруженных сил Германии. МИА «Казинформ» предлагает вниманию читателей хронику событий того времени.

    Восточно-Померанская операция. К 22 марта войска 2-го Белорусского фронта прорвали оборонительные рубежи Данцигско-Гдынского укрепленного района западнее Сопота, вышли к побережью Данцигской бухты, расчленили данцигско-гдынскую группировку противника.

    Боевые действия по удержанию и расширению плацдарма в районе Кюстрина. Войска 5-й ударной и 8-й гвардейской армий 1-го Белорусского фронта перешли в наступление навстречу друг другу и своих плацдармов севернее и южнее Кюстрина. Вечером того же с целью овладения кольцо окружения вокруг города-крепости Кюстрин было окончательно замкнуто.

    Венская операция. К вечеру 22 марта основные силы 6-й немецкой танковой армии СС были почти окружены в районе южнее Секешфехервара. Однако противнику удалось вывести из образовавшегося «мешка» по коридору шириной не более 2,5 километра значительное количество живой силы и часть боевой техники.

    В течение 22 марта юго-западнее Кенигсберга войска 3-го Белорусского фронта вели бои по уничтожению группировки противника, прижатой к побережью залива Фриш-Гаф в районе Хайлигенбайль.

    На Данцигоком направлении советские войска, продолжая наступление, заняли населенные пункты Крифкол, Гюттланд, Хохенштайн.

    Войска 1-го Украинского фронта, прорвав оборону противника западнее и южнее города Оппельн, продвинулись вперед на 40 километров на каждом направлении и, соединившись в районе города Нойштадт, окружили и разгромили группу немецких войск юго-западнее Оппельн.

    В Чехословакии северо-восточнее и севернее Зволена советские войска, действуя в трудных условиях горно-лесистой местности в полосе Карпат, заняли более 40 населенных пунктов.

    В районе нижнего течения реки Дравы, северо-западнее города Осиек, немецкие войска в двух местах форсировали реку и пытались расширить занятые плацдармы. Войска болгарской и югославской армий, действуя совместно с советскими войсками, решительным контрударом разгромили переправившиеся немецкие части и остатки их отбросили на южный берег Дравы.

    22 марта 1945 года до нашей Победы оставалось 48 дней…

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    67 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: Восточно-Померанская операция и гибель Героя-казахстанца Нижурина

    68 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: Восточно-Померанская операция и подвиг Героя-казахстанца Мамраева

    69 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: Курляндская и Восточно-Померанская операции, дни рождения Героев-казахстанцев

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    73 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: Восточно-Померанская операция и 33-й день рождения будущего Героя Дмитриева

    74 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: Нижне-Силезская и Восточно-Померанская операции

    75 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: овладение городом и крепостью Познань


    Автор:

    Ринат Дусумов

    История Казахстана ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА Дата
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