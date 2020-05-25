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48 человек выздоровели от КВИ

25 Мая 2020 16:40
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48 человек выздоровели от КВИ

город Нур-Султан - 14,

город Алматы - 15,

город Шымкент - 2,

Павлодарская область - 2,

Атырауская область - 7,

Туркестанская область - 1,

Акмолинская область - 4,

Мангистауская область - 2,

Кызылординская область - 1.

Итого выздоровевших в Казахстане - 4400:

г. Нур-Султан – 849

г. Алматы – 1258

г. Шымкент – 222

Акмолинская область – 101

Актюбинская область – 172

Алматинская область – 172

Атырауская область – 233

Восточно-Казахстанская область – 44

Жамбылская область – 171

Западно-Казахстанская область – 242

Карагандинская область – 190

Костанайская область – 59

Кызылординская область – 228

Мангистауская область – 100

Павлодарская область – 148

Северо-Казахстанская область – 33

Туркестанская область – 178

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