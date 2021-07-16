НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - О количестве зарегистрированных случаев коронавирусной инфекции с летальным исходом в разрезе регионов, по данным за 14 июля, сообщается на сайте Министерства здравоохранения РК, передает МИА «Казинформ».

48 человек скончались за сутки от коронавируса в Казахстане, согласно данным на 14 июля, из них: 15 человек - в Нур-Султане, 8 человек - в Карагандинской области, по 5- в Шымкенте и ЗКО, 4 - в Алматы и Атырауской областях, 3 - в Павлодарской области, 2 - в Кызылординской области, по 1 - в Акмолинской и Мангистауской областях.

Как сообщалось ранее, по данным на 14 июля, шесть человек скончались от пневмонии с отрицательным тестом на COVID-19: 2 - Шымкенте, по 1 - Нур-Султане, в Алматинской, Карагандинской и Мангыстауской областях.