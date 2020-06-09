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    470 тысяч семей получили по 50 тысяч тенге от фонда «Birgemiz» – Бауыржан Байбек

    9 Июня 2020, 13:18

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Из фонда «Birgemiz» было выплачено по 50 тысяч еще 110 семьям из малых городов. Об этом заявил первый заместитель Председателя партии «Nur Otan» Бауыржан Байбек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Дорогие друзья, хочу сообщить, что поручению Елбасы фондом «Birgemiz» проведена третья волна единовременных выплат. По 50 тысяч тенге получили еще 110 тысяч наиболее нуждающихся семей из малых городов, сёл и близлежащих к крупным городам населенных пунктов. Таким образом, на сегодня общественным фондом, учрежденным по инициативе Нурсултана Назарбаева, прямой адресной поддержкой охвачено более 470 тысяч семей или 1,6 млн казахстанцев», - написал Бауржан Байбек в Instagram.

    «Наше молодежное крыло «Jas Otan», мобилизовав более 5 тысяч волонтеров по всей стране, обеспечило доставку порядка 256 тысячам семей продуктовых корзин, масок и товаров первой необходимости. 5 миллионов масок бесплатно переданы 100 тысячам семей из наиболее незащищенных слоев населения», - добавил он.

    По словам Б. Байбека, за счет средств фонда «Birgemiz» в Мактааральском районе продолжается строительство новых домов для пострадавших от подтопления жителей аула Достык. В целом, с первых дней ЧС нуротановцами со всей страны направлено в Туркестанскую область свыше 1000 тонн гуманитарной помощи, в том числе продукты питания, одежда, стройматериалы и средства личной гигиены.

    «Выражаю искреннюю благодарность всем однопартийцам, жасотановцам, региональным филиалам партии за оперативную и слаженную работу. Отдельное спасибо всем меценатам, отозвавшимся на призыв Елбасы. Уже на этой неделе мы начнем вручать благодарственные письма от Лидера нашей партии Нурсултана Абишевича Назарбаева», - заключил зампред Nur Otan.

    Напомним, 20 марта Первый Президент Республики Казахстан - Елбасы в своем обращении к казахстанцам предложил создать республиканский фонд, в котором бы накапливались средства людей, кто хочет и может помочь стране в этот непростой период в условиях пандемии коронавируса.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Благотворительность Социальная поддержка Нур Отан Общество Волонтёрство
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