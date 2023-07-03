470 кустов конопли изъяли у жителя Алматинской области

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - 470 кустов конопли изъяли у жителя Алматинской области. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Сотрудниками управления по противодействию наркопреступности Алматинской области совместно с сотрудниками департамента КНБ по Алматинской области при проведении ОПМ «Қарасора-2023» на территории Уйгурского района в селе Чарын был задержан гражданин Ж, 1988 года рождения.

Факт зарегистрирован в районной полиции по ч. 1 ст. 300 УК РК. Подозреваемый в огороде своего частного дома занимался незаконным культивированием запрещенных к возделыванию растений, содержащих наркотические вещества.

В ходе проведения обыска в огороде обнаружено 470 кустов конопли. Подозреваемый доставлен в отдел полиции Уйгурского района для проведения следственных действий. По всем изъятым веществам назначена судебно-химическая экспертиза.