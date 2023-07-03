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    470 кустов конопли изъяли у жителя Алматинской области

    3 Июля 2023, 12:24

    ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - 470 кустов конопли изъяли у жителя Алматинской области. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    Сотрудниками управления по противодействию наркопреступности Алматинской области совместно с сотрудниками департамента КНБ по Алматинской области при проведении ОПМ «Қарасора-2023» на территории Уйгурского района в селе Чарын был задержан гражданин Ж, 1988 года рождения.

    Факт зарегистрирован в районной полиции по ч. 1 ст. 300 УК РК. Подозреваемый в огороде своего частного дома занимался незаконным культивированием запрещенных к возделыванию растений, содержащих наркотические вещества.

    В ходе проведения обыска в огороде обнаружено 470 кустов конопли. Подозреваемый доставлен в отдел полиции Уйгурского района для проведения следственных действий. По всем изъятым веществам назначена судебно-химическая экспертиза.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Алматинская область МВД РК Борьба с наркотиками
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