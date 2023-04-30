47 школ и колледж с общежитием планируют построить в Кызылординской области

КЫЗЫЛОРДА.КАЗИНФОРМ - Министр просвещения РК Гани Бейсембаев и аким Кызылординской области Нурлыбек Налибаев приняли совместный документ, направленный на точечное решение проблемных вопросов сферы образования региона, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу министерства.

По плану акимата Кызылординской области, государственный заказ в детских садах увеличится до 28 тыс. мест. Планируется проведение капитального ремонта в 12 дошкольных организациях. В целях усиления безопасности в 116 дошкольных организациях будет установлена дополнительная система видеонаблюдения. Около 14 тыс. педагогов дошкольного воспитания и обучения пройдут курсы повышения квалификации.

«В этом году на сферу образования выделено 262 млрд. тенге. Это на 17% больше, чем в прошлом году. В регионе интенсивно ведется строительство образовательных организаций. В рамках национального проекта «Комфортная школа» в ближайшие три года планируется построить 21 школу. Планируем кардинально решить проблему дефицита мест за счет 8 школ, которые будут построены в областном центре», — сказал Нурлыбек Налибаев.

В области планируется строительство 47 школ, школы-интерната физико-математического направления с общежитием на 300 мест, а также реновация 19 объектов образования.

По словам министра просвещения РК Гани Бейсембаева, комплексный подход способствует повышению качества казахстанского образования в целом.

«Ежегодно в области около 6 тысяч учителей будут проходить курсы повышения квалификации. Более 60 представителей руководящего состава общеобразовательных школ пройдут обучение по направлению менеджмент. Все эти меры направлены на подготовку педагогов нового формата — лидеров изменений в образовании. Около 18% школ будут участвовать в мониторинге образовательных достижений обучающихся, 30 организаций образования примут участие в исследовании PISA для школ», – отметил Гани Бейсембаев.

Одной из приоритетных задач является развитие инклюзивного образования. В области планируется расширение сети ПМПК, открытие 14 кабинетов поддержки инклюзии.

В целях обеспечения 100% охвата молодежи бесплатным техническим и профессиональным образованием по востребованным специальностям планируется увеличение госзаказа почти на 15 тыс.мест. Более 1500 педагогов ТиПО пройдут курсы повышения квалификации. Планируется строительство одного колледжа с общежитием на 300 мест, двух студенческих общежитий на 175 мест. В рамках пилотного проекта Министерства просвещения будут внедрены образовательные программы по рабочим специальностям для 350 обучающихся 10-11 классов.

Стоит отметить, что Дорожная карта включает все вопросы развития сферы образования региона, в том числе творческого и интеллектуального потенциала детей, обеспечения безопасности, охраны прав детей, повышения добропорядочности и привития нетерпимости к коррупции в организациях образования.



