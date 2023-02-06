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    47 недобросовестных автоперевозчиков привлечены к адмответственности в 2022 году

    6 Февраля 2023, 10:13

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Первый заместитель Премьер-Министра РК Роман Скляр сообщил о принимаемых мерах по противодействию перепродаже разрешительных бланков в сфере автоперевозок, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Действия, связанные с перепродажей иностранных разрешений, не образуют состав уголовно наказуемого правонарушения. В связи с чем, оснований для проведения агентством досудебного расследования и оперативно-розыскных мероприятий по фиксации фактов перепродажи иностранных разрешений не имеется», - написал Роман Скляр в своем ответе на депутатский запрос.

    По его словам, согласно поступившим в 2022 году в адрес Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан фактам передачи бланков разрешений третьим лицам, в том числе в рамках проводимой МИИР работы, 47 недобросовестных перевозчиков привлечены к административной ответственности, которым установлен запрет на получение иностранных разрешений на шесть месяцев.

    «Кроме того, в прошедшем году по результатам анализа аннулированы допуски по 69 компаниям, в связи с нулевым возвратом иностранных разрешений и непрохождением автотранспортных средств обязательного технического осмотра», - добавил зампремьера.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Транспорт
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