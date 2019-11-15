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    47 младенцев умерли в Северном Казахстане

    15 Ноября 2019, 17:13

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области снизилась рождаемость, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Руководитель управления здравоохранения Тимур Султангазиев рассказал, что за 9 месяцев этого года родились живыми 4 тыс 883 ребенка. За этот же период прошлого года на свет появилось на 269 младенцев больше.

    В этом году в регионе не допустили ни одного случая материнской смертности.

    Младенческая смертность снизилась на 17% - до 47 случаев. По словам Т. Султангазиева, среди причин младенческой смертности на первом месте находятся отдельные состояния в перинатальном периоде – более 72%. Снизилась доля младенческой смертности от врождённых аномалий развития и синдрома внезапной смерти. Уровень общей заболеваемости новорожденных сократился на 16%.

    «В области проведена четкая регионализация уровней оказания медицинской помощи беременным и роженицам в зависимости от сроков беременности, наличия и тяжести сопутствующей патологии. Активно работает реанимационный консультационный центр. С начала года зарегистрировано 176 телефонных консультаций. По линии санитарной авиации: 68 выездов детских реаниматологов, 48 выездов неонатологов, 10 выездов акушеров-гинекологов», - рассказал Т. Султангазиев.

    Возможно, достигнутые показатели могут стать еще выше, если беременные женщины вовремя будут вставать на учет. В этом году на диспансерный учет взяли 5 тыс 279 женщин. При этом процент ранней явки, по сравнению с прошлым годом, не изменился – 87%.

    Т. Султангазиев добавил, что проводится регулярное обучение врачей. На укрепление материально-технического базы организаций детства и родовспоможения выделили около 333 млн тенге.

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Северо-Казахстанская область Здравоохранение Демография
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