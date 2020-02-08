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47 человек задержано в результате конфликта в Кордайском районе Жамбылской области
8 Февраля 2020 12:54
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В результате беспорядков в Кордайском районе Жамбылской области задержано 47 человек. Об этом сообщил министр внутренних дел РК Ерлан Тургумбаев на брифинге в СЦК, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«В настоящее время 47 человек задержаны и доставлены в отделение полиции, у них изъято два охотничьих ружья. Досудебные расследования ведутся по статье 272 УК РК – организация и участие в массовых беспорядках, а также по статье 99 УК РК – убийство», - сказал Ерлан Тургумбаев.
Глава МВД подчеркнул, что все виновные в нарушении общественного порядка будут привлечены к ответственности в соответствии с законодательством РК.
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