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    47 человек заболели коронавирусом в Казахстане за сутки

    13 Февраля 2023, 09:20

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - По состоянию на 13 февраля лечение от коронавируса в Казахстане продолжают получать 1 663 человека (–1 508+ и 155 КВИ-), из них в стационарах находятся 137 пациентов, на амбулаторном уровне – 11 526 пациентов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения РК.

    За сутки коронавирусом в Казахстане заболели 47 человек.

    Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

    • в тяжелом состоянии – 6 пациентов,

    • в состоянии крайней степени тяжести – 4 пациента,

    • на аппарате ИВЛ – 1 пациент.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Минздрав РК Здравоохранение Коронавирус в РК
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