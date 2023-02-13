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47 человек заболели коронавирусом в Казахстане за сутки

13 Февраля 2023, 09:20
47 человек заболели коронавирусом в Казахстане за сутки

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - По состоянию на 13 февраля лечение от коронавируса в Казахстане продолжают получать 1 663 человека (–1 508+ и 155 КВИ-), из них в стационарах находятся 137 пациентов, на амбулаторном уровне – 11 526 пациентов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения РК.

За сутки коронавирусом в Казахстане заболели 47 человек.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

• в тяжелом состоянии – 6 пациентов,

• в состоянии крайней степени тяжести – 4 пациента,

• на аппарате ИВЛ – 1 пациент.


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